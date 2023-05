Veracruzano logra premio de Society For News Desing por diseño

Por Excelencia en Diseño, el veracruzano Juan Luis Gutiérrez es ganador de uno de los premios que otorga la Society For News Desing, reconocimientos que son considerados los Óscar a la creatividad y periodismo visual.

La analítica “Romper récord atletas de oro”, dedicada a los atletas mejor pagados en 2021, es la narración visual que entró en el reconocimiento a lo que “traspasa los límites de la originalidad y la creatividad”. Con 17 años en el oficio, el originario de Álamo expresa en entrevista telefónica sentir una gran satisfacción pero al mismo tiempo una pena por la cada vez más acelerada transición de los medios impresos a lo digital.

¿Cómo fue reconocido Juan Luis Gutiérrez?

Opina que en Veracruz y en México en general hay mucha creatividad y originalidad en el diseño, pero pocos espacios impresos para mostrar las capacidades.

En la 44ª entrega de los premios, Juan Luis fue reconocido por un trabajo propio y otro colectivo, pues se desempeña como jefe de diseño en EjeCentral, adonde llegó después de iniciar en su tierra natal y luego trabajar en Xalapa.

“Reto desbloqueado. La verdad es que desde el inicio de mi camino en el diseño y el periodismo sí me puse metas altas. Hay una gran carga emocional por salir de un lugar tan pequeño”, expresa.

Dejando al margen el problema de la disminución de impresos en el mundo, el especialista en visualización de datos opina que el diseño editorial en el país vive un buen momento con trabajos reconocidos a nivel internacional.

En contraparte, cree que también falta profesionalización y pasión por lo que se hace, pues el diseño mantiene una línea delgada con el arte y la innovación, y requiere mucho tiempo y dedicación.

“Cuando trabajé en Álamo y Xalapa me desvelaba por gusto mío con el fin de entregar buenos diseños. Hacía todo, investigación, maquetación… En fin, era proactivo y no había pago de horas extras, pero eso me sirvió”, dice. Actualmente trabaja en un medio de la Ciudad de México y celebra que haya equipos de trabajo que fortalecen e impulsan.

Mientras haya esbozos e iniciativas, aunque sea pequeñas, menciona que hay esperanza por seguir abonando al diseño desde México. Expone además que la adaptación viene por naturaleza.

“Llegará el momento en el cual tengamos que adaptar lo que hacemos a las nuevas narrativas y subir los diseños como piezas; buscar colaboraciones, adaptar lo editorial a los nuevos soportes”, prevé.

A sus 43 años, el diseñador con estudios computacionales no se ve haciendo otra cosa que buen diseño. Los desafíos continúan, apunta.

De la competencia creativa de la Society For News Desing comparte que el jurado estuvo compuesto por 47 periodistas visuales de siete países, quienes deliberaron en la ciudad de Nueva York.

En la evaluación al mejor periodismo visual que se publicó en 2022, el Premio a la Excelencia surge de la revisión de dos mil 700 entradas en once categorías.