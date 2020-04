La gente solo debe vivir intensamente: Manuel Zardaín

Xalapa, Ver.- El aparatoso accidente en moto que el pintor veracruzano Manuel Zardaín tuvo en 2016 no frenó la prolífica trayectoria del artista, quien a pesar de no haber recuperado al cien por ciento la movilidad en ambas manos continúa pintando cuadros y murales en los cuales plasma sus inquietudes sociales y políticas, así como el amor a un estado y a un país lleno de simbolismos.

Originario de Orizaba, Manuel Zardaín tiene actualmente 67 años de edad, de los cuales la mayor parte los ha dedicado a producir obra que es reconocida nacional e internacionalmente. Si bien el arte abstracto es una de sus líneas de trabajo, es en lo popular donde no necesita mayor presentación.

Y es que el pintor se nutre de lo que ve en su cotidianidad: la alegría de los jarochos, las danzas folklóricas, los músicos con sus instrumentos tradicionales, los mercados y los coloridos puestos, las fincas de café, las palmeras y sus hojas que se mueven con el viento, mientras al fondo se vislumbra el mar.

Manuel Zardaín es un retratista de la vida y de sus personajes. Es, acepta en entrevista, un admirador del pueblo y de su valentía para afrontar cualquier situación que se le presente.

El artista ha radicado en Estados Unidos y en varios lugares de México, incluida la capital del estado veracruzano, pero actualmente tiene su taller en Boca del Río, sitio estratégico que le da oportunidad de pintar en la intimidad de ese espacio o en las playas, donde procura además el acercamiento con las nuevas generaciones, a las cuales les comparte materiales para que tengan una aproximación con el arte.

Para Zardaín no hay pretextos para permanecer inactivos. Incluso, rememoró en charla lo sucedido después de su accidente: “Al tercer día de estar en el hospital vi mi mano izquierda destrozada y a punto de perderla; la derecha requirió 12 microcirugías… Lo que hice fue pedir material para pintar con el pulgar, porque era continuar o pedir limosna.

Yo hasta antes del accidente era zurdo y me volví diestro.

Muchos se sorprenden porque me cuesta trabajo escribir, pero pintar no. Lo hago y eso es lo que mantiene bien. Lo que le puedo decir a la gente es que viva, viva intensamente y no cuente su edad en años sino en décadas, porque considero que eso hace valorarla más. Yo estoy en la sexta y lo único que tengo es agradecimiento

Durante marzo y lo que va de abril se ha mantenido en su taller, en una época que describe como muy productiva: “Tengo cinco o seis cuadros en proceso y termino uno por día. La verdad es que me encuentro en un estado de tranquilidad muy oportuno para pintar. Me siento a gusto y creo que eso se puede percibir en lo que estoy haciendo. En lo popular no se acaba la fuente de inspiración”, expresó quien a través de su Fanpage en Facebook comparte día a día su trabajo.

Lo más reciente son pinturas de mediano y gran formato sobre costal de yute; opta por técnicas mixtas.

Así como hace piezas autónomas con temas que le requieren una mayor introspección, como Reflexión o Dos mil años luz lejos de casa, hay otras que forman parte de series. Ahora, de acuerdo con la primavera, ya tiene varias obras de las series Flores, Bichos, Palmeras, Brujas del mar, Bondades marinas y Bailando en casa, por mencionar algunas.