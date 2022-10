Lenguas indígenas desaparecerían en cien años

Las más de 300 lenguas indígenas y 68 familias lingüísticas de México terminarán desapareciendo en el plazo de unos cien años si el Estado mexicano no decide invertir en mantenerlas vivas, de acuerdo con la lingüista y académica hispano-mexicana Concepción Company.

Las lenguas indígenas no existirán en el plazo de un siglo porque las familias mexicanas abogan por enseñar idiomas como el inglés, asociados a mayores oportunidades de empleo en el futuro y, por ende, a una mejor calidad de vida, destacó la lingüista, según detalló la Universidad de La Laguna.

Puede interesarte: Ordenan incluir a la comunidad apache como pueblo indígena reconocido

Company participó en el Campus América 2022 que organiza esa universidad canaria, donde impartió una conferencia titulada "El español de México hoy. Lengua, historia y cultura".

"Las lenguas indígenas tienen un futuro negativo, ya que no existen políticas que cuiden al mundo indígena y que apuesten por la continuidad de su patrimonio identitario", subrayó.

La lingüista confió en que sus colegas de profesión logren realizar las gramáticas de todas estas lenguas para, de alguna manera, conservarlas antes de que lleguen a desaparecer.

Durante su intervención en el Campus América, Company repasó los principales hechos históricos que provocaron el surgimiento de la lengua mexicana, relacionados directamente con el cambio de dinastía en España de Austrias y Borbones a mediados del siglo XVIII.

"Podríamos decir que en ese momento histórico comenzamos a ser mexicanos, una relación de hitos que construyó un lenguaje caracterizado por ser cortés, hospitalario y cercano", detalló.

El Encuentro de Lenguas en Riesgo se llevará a cabo en la FILAH 2022 | Cortesía | Secretaría de Cultura

Al respecto, la lingüista destacó "el excesivo uso" de diminutivos, posesivos y la atenuación del lenguaje como algunos de los factores que diferencian al español que se habla en territorio mexicano.

Las áreas de investigación de Concepción Compay se centran en la teoría del cambio lingüístico, la sintaxis histórica del español, la filología, la variación lingüística y la ecdótica.

Concepción Company es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y, tras ser elegida miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua en 2004, también es presidenta de la Comisión de Lexicografía de dicha institución.

Entre otros reconocimientos, en 2019 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Arte, en la categoría de Lingüistica y Literatura, de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además de dirigir el proyecto Medievalia y codirigir la revista homónima, Company es miembro de los consejos editoriales del Journal of Historical Linguistics, Romance Philology, Revista de Filología Española, Anuario de Letras, Signos, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Lingüística, Transactions of the Philological Society, Nueva Revista de Filología Hispánica y Cuadernos de Lingüística.

Además ha publicado decenas de artículos especializados en lingüística histórica, teoría de cambio lingüístico, gramaticalización e historia de la lengua española, además de libros como La frase sustantiva en el español medieval. Cuatro cambios sintácticos; El siglo XVIII y la identidad lingüística de México; Los opuestos se tocan. Indiferencias y afectos sintácticos en la historia del español, y los tres volúmenes de la serie Sintaxis histórica de la lengua española.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Cultura

Finanzas