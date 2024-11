Desde Gabo hasta Coelho: “Vitaminas para el Alma”, librería con casi 70 años dedicados al mundo literario [Fotos]

Veracruz, Ver.- En un local antiguo en la calle Madero, marcado con el número 967 del Centro Histórico de esta ciudad, se encuentra la librería “Vitaminas para el Alma”, lugar que resguarda una cantidad imprecisa de acervo literario de uso.

Marcos Ventura López, segundo propietario, mencionó que la librería fue fundada por su padre, hace más de 69 años, pero, “realmente no sabemos la fecha exacta de cuando fue fundada la librería, pero gracias a Dios, aquí estamos”.

¿Qué tipo de libro se encuentran en "vitaminas para el Alma"?

En ese lugar, la decoración está basada en anaqueles que resguardan libros apilados, se pueden encontrar variedad de autores como Gabriel García Márquez, Paulo Coelho, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, tan solo por destacar algunos de los más buscados. A su vez, en la parte de afuera hay una mesa plegable con decenas de libros, así como un librero, colocado en parte de la calle, para llamar la atención de los transeúntes.

“¿Qué no podemos encontrar aquí? Aquí encuentran de todo, obviamente algunas cosas que no tenemos en este momento, pero si nos llegan. A mí la misma gente me los trae a vender, mis clientes me venden libros, de la basura que pueden recoger, me los traen y yo los compro, así es como mantenemos al negocio vigente”, apuntó el vendedor de libros.

Hasta ahora, el libro Sagrado del Torá, es el único que Marcos no ha podido conseguir para vender, al promedio de tres clientes semanales que van en busca de la biblia hebrea, misma que se compila en cinco tomos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

El propietario del local menciona que frecuentemente debe fumigarlo, para evitar la propagación de insectos que pongan en peligro a los libros, pero la humedad es algo con lo que se lucha permanentemente, debido a la antigüedad de la construcción.

Esta librería es famosa en la ciudad, por su variedad de títulos, sin embargo, no asegura su permanencia a las próximas generaciones, ya que los hijos de Marcos optaron por dedicarse a sus profesiones, “yo quisiera esto para mi nieta, pero la verdad me gustaría más una carrera, que un comercio como tal, por muy formal que sea”.

En promedio, entre 20 y 40 libros son adquiridos diariamente por lectores asiduos de diversos perfiles. Esto demuestra que la librería ha sobrevivido a la era de la digitalización, ya que Marcos dedica un total de 10 horas diarias, de día y noche, los siete días de la semana para atender de manera personalizada su librería, la cual se ha convertido en su segundo hogar.

“Parece mentira, pero es cliché, el amor que le tenemos a este negocio, el amor que le tuvo mi padre y gracias a Dios el amor que le tengo yo, porque aquí estamos todos los días”, relató el comerciante.

Actualmente la librería no resguarda ningún libro antiguo, pero ha recibido títulos de medicina del año 1867. Además, mientras más viejo sea el libro, más caro se vuelve, sin importar su clasificación, aseguró el dueño.

No obstante, hay algunos que ya requieren ser eliminados de su exhibición, por la desactualización y avances del tema. “Los libros de estudio los maestros piden la nueva edición, que viene igual, pero lo quieren nuevo, entonces esos son obsoletos para mí”.

A decir del propietario, esa librería cuenta con un público fiel y cautivo, señoras, quienes gustan de comprar los pequeños libros de la editorial Harlequin, que publica novela romántica, novela histórica, comedia y romances tradicionales con títulos como Jazmín, Bianca, Julia, tan solo por mencionar los más solicitados.

Le siguen los jóvenes, quienes buscan títulos de novela, terror, suspenso y superación personal para leer, la mayoría de ellos, acompañados de sus padres, quienes les compran los libros.

“Vitaminas para el Alma”, fue el título que el fundador de esta librería, decidió ponerle, considerando que la lectura es una vitamina para el alma, “uno está estresado, está cansado, llega a su casa, se tira una lectura y a dormir, y así evitamos la ida al oxxo, a la promo, evitamos la cervecita, mejor un librito”, consideró el comerciante de libros, quien recomendó una lectura diaria de al menos cinco a 10 minutos.

Ya que dijo, el propio libro enganchará a las personas, haciéndolas que cada día deseen dedicar más minutos para continuar con la lectura.

Por ese lugar llegaron los exfutbolistas Jorge Comas y Roberto Matosas, siendo este último uno de sus clientes más potenciales, que frecuentemente iba a comprar libros, “era muy adicto a Mario Vargas Llosa, era un buen cliente”.

La bastonera, bailarina y coreógrafa Alba Lorenzo, así como Guillermo Gerardo Diestel Pasquel, conocido como Guillo, son de los personajes del puerto de Veracruz más relevantes del siglo XX, quienes fueron clientes frecuentes de esta librería.

Marcos destaca que su librería es el lugar ideal para comprar, intercambiar o vender libros y revistas. Para quienes deseen contactarlo, ya sea para adquirir o vender cualquier título, pone a disposición su número de celular: 2291360535.