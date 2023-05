Libro revela verdadera historia de la Batalla de Camarón

Juan Ortiz Escamilla, secretario académico de la Universidad Veracruzana, celebra que ya existe un libro que llega a cubrir un vacío en la historiografía de Veracruz y de México.



"El combate de Camarón y otros episodios de la intervención francesa", publicado en el marco del 160 aniversario de la Batalla de Camarón, considera que da luz sobre un episodio del que solo se sabía la versión oficial.

En la presentación del volumen de 336 páginas, con sello de la Editora de Gobierno, festejó también que cada vez más jóvenes historiadores se interesen por el tema de los combates en el país, el cual “siempre ha permanecido en lo marginal”.

En su intervención, el coordinador Héctor Strobel del Moral manifestó que el acontecimiento ocurrido en Veracruz requería un análisis renovado, crítico, con distintas perspectivas, pues fuera del mito y versión oficial, el hecho había recibido poca atención.



En el Salón Azul del Área de Humanidades-UV, recordó la propuesta de Juan Ortiz de ahondar en el estudio de la Batalla de Camarón, algo que no tomó demasiado en serio hasta que realizó una estancia en Francia y se dio cuenta que sobre este hecho no había versión mexicana.



“La historia que sabemos surge a partir de fuentes de Francia. No había versión académica. Cinco personas compartieron datos. La versión francesa cuenta con tres testimonios, pero ninguno de ellos es de México”, expuso.



El “abstract” del libro anota que el 30 de abril de 1863 una compañía de 65 legionarios del regimiento extranjero, atrincherada en la hacienda de Camarón, resistió los embates de 850 soldados mexicanos por ocho horas hasta su aniquilación.



Añade que este hecho de armas, que ha trascendido en la memoria y en la cultura popular, es conocido internacionalmente por encarnar los principios militares de disciplina, sacrificio, tenacidad, honor y caridad, valiosos para cualquier ejército.



Con mirada crítica, apunta que el mito, el entusiasmo público y el discurso oficial han provocado que el relato de este enfrentamiento sea narrado de una manera épica.



Aunque el autor no habla abiertamente del contenido del libro y apela a la curiosidad y a la lectura, sí adelanta que existe una serie de elementos nuevos.



"El combate de Camarón y otros episodios de la intervención francesa" incluye nueve textos de diferentes autores, los cuales están distribuidos en tres apartados: “Política y prensa”, “Campaña y frentes” y “Guerrilla contra guerrilla”.

El historiador Mario A. García destaca que el libro ayuda a comprender la temporalidad de la guerra y lo que ocurre en Orizaba, Veracruz y Xalapa, además de las distintas perspectivas, las cuales abonan a lo espacial, microespacial y macroespacial del periodo 1862-1863.



Lo considera fundamental para los nuevos historiadores, al enfatizar en la importancia de criticar las fuentes y saberlas analizar, así como interesarse por conocer la intención o trasfondo de los documentos ya existentes.



Opina que hay necesidad de desmitificar las historias de batalla, las cuales están cargadas de heroicidad: “falta entender cómo se libraban realmente y abrir así un debate a nuevas interpretaciones”.