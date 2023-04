Listo el festival Alberto de la Rosa, aquí te presentamos el programa de actividades

Teniendo como países invitados a Colombia y Paraguay, del 24 al 28 de mayo se realizará en Xalapa el Festival Alberto de la Rosa, con el cual se busca reconocer a los músicos que han contribuido a que la cultura veracruzana trascienda.

En conferencia de prensa, se dio a conocer que este festival busca resaltar la importancia que tienen la música veracruzana, especialmente aquella en la que el arpa es un instrumento esencial.

Cultura





Al respecto, Karla Montano Rocher, titular de la Dirección de Cultura del ayuntamiento de Xalapa, señaló que se pretende reconocer a los personajes que han contribuido a que la música veracruzana trascienda más allá de las fronteras, lo que ha permitido que se convierta en un referente en el país.

Mencionó que este evento contará con conciertos, talleres, exposiciones y varias actividades relacionadas con el folklor veracruzano.

Destacó que se trata de un festival para rendir homenaje al maestro Alberto de la Rosa, director y fundador de Tlen Huicani, grupo dedicado a la música veracruzana.

Por su parte, el maestro Alberto de la Rosa dijo estar agradecido por este reconocimiento que se le otorga de parte del ayuntamiento.

Recordó que la mayor parte de su vida la ha dedicado a la música, ya que su familia cultivó el amor por este arte y la cultura veracruzana.

Cultura ¡Arte en su máxima expresión! El fandango y su importancia cultural





“Desde chiquillo tuve el gusto por la música, más grande me fui metiendo más fuerte hasta convertirme en músico profesional y mi afición, mi gusto principal, fue el arpa sobre todo el arpa veracruzana, instrumento que me dio la oportunidad de conocer otras culturas de arpa, otras músicas con la que he logrado una proyección muy valiosa y considero que mi trabajo dentro de la música veracruzana ha sido importante”, expuso.

¿Cuál es el programa cultural del festival Alberto de la Rosa?

El programa cultural inicia el 24 de mayo a las 10:00 horas en la Casa Doña Falla Museo de la Música Veracruzana con la inauguración del festival y la exposición “Trovador Jarocho”, seguido a las 11:00 horas con la conferencia “Trovador Jarocho”, la cual impartirá el mismo homenajeado.

A las 12:00 horas está contemplado el Taller de Arpa Llanera (Avanzado), mismo que estará a cargo del colombiano Carlos Andrés Quintero Pérez.

El mismo día, a las 16:00 horas se realizará el taller de Iniciación al Arpa jarocha a cargo de Omar Aguilar y Dylan Galindo. Para las 18:00 horas se desarrollará el taller de Arpa Paraguaya a cargo del tallerista Adrián Toledo Boggino.

Cultura Veracruz es cultura: lista de exposiciones disponibles en abril y mayo





Finalmente, en el Teatro J. J. Herrera a las 19:00 horas se llevará a cabo el concierto de Arpa con los alumnos del maestro Alberto de la Rosa.

El 25 de mayo continuarán los talleres de Arpa Llanera, de Iniciación de Arpa Jarocha y de Arpa Paraguaya en el mismo horario y recinto musical.

A las 19:00 horas habrá un concierto de Arpa en el Teatro J. J. Herrera a cargo de Rodrigo Vidal Martínez, Francheska Filobello Arauz, Eduardo Acosta de la Rosa, María Cristina de la Rosa Peralta, Victoria Pérez Morales, Delfino Guerrero y Ernesto Cervantes Cruz.

Para el 26 de mayo en el Palacio Municipal a las 18:00 horas se realizará la charla “Tlen Huicani, 50 Aniversario”, a cargo de los doctores León Alfonso Colorado Hernández, Rafael Figueroa Hernández y Alberto Manuel de la Rosa Sánchez.

Seguido de ello habrá una presentación de los alumnos del taller de Arpa Infantil y a las 19:00 horas se llevará a cabo el Concierto de Gala de Tlen Huicani y la Orquesta Municipal de Xalapa.

El 27 de mayo continuarán los talleres de Arpa Llanera, Iniciación al Arpa Jarocha y de Arpa Paraguaya en el Museo de la Música Veracruzana y a las 19:00 horas en el Teatro J. J. Herrera se desarrollará un concierto de Arpa a cargo de “Siete Coincidencias”.

Para cerrar el festival, el 28 de abril a las 17:00 horas en la explanada del barrio de Xallitic los ensambles Son La Semilla, Xicochimalco y Jarochas Folk presentarán el concierto “El arpa y las nuevas generaciones”.

Mientras que a las 18.00 horas Tlen Huicani ofrecerá un espectáculo musical junto a Carlos Quintero Pérez y Adrián Toledo Boggino.