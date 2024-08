Del estante | La novela que inspiró la estructura del guion de “Amores perros”

Para el reconocido escritor Guillermo Arriaga no existen diferencias entre la escritura de una novela y la de un guion cinematográfico. De hecho, en varias conferencias y entrevistas ha afirmado que ve ambos procesos con la misma exigencia creadora, incluso logrando combinar estructuras narrativas, en apariencia exclusivas para cada uno de estos lenguajes artísticos.

Un ejemplo es el guion de “Amores perros”, su primera película con Alejandro González Iñárritu, estrenada en el año 2000, que causó conmoción, por la forma en que logró mostrar tres distintas realidades del contexto social mexicano de aquel entonces, a partir de un accidente de tránsito, del cual el espectador desconoce sus razones y habrá de descubrir de manera fragmentaria.

¿Pero de dónde fue que sacó aquella forma de contar una historia tan simple y a la vez tan compleja? En una entrevista, con la actriz Dolores Heredia, para el programa “Léemelo” de TVUNAM, arroja algunas respuestas. La primera que todo surgió luego de que él sufrió un accidente de coche en carretera en el que estuvo a punto de perder la vida, pues el auto cayó por un barranco, mientras él iba dormido en la parte de atrás.

“Yo desperté en medio del accidente y mi cara pegó contra una piedra, razón por la cual se me destruyó toda la nariz, y se me rompieron la frente y los pómulos y tuve amnesia. Entonces fue que me obsesioné con lo que sucedió antes del accidente, durante el accidente y después del accidente, que es la estructura de ‘Amores perros’”, dice en la entrevista que se puede ver en YouTube.

Y es justo ahí donde revela cuál fue la influencia literaria que impulsó la escritura de dicho guion: “es también, en alguna manera, la estructura de ‘El sonido y la furia’”. Una de las obras maestras del escritor norteamericano William Faulkner (1897-1962).

A partir de la narración de las tres perspectivas de tres personajes sobre un mismo tiempo, Faulkner logra retratar la desesperación y desilusión de una familia acaudalada sureña del siglo XIX en Estados Unidos que está viendo caer su poder y patrimonio hacia el vacío de nuevos órdenes ideológicos y económicos.

Sobre la influencia que Faulkner ha colado en su obra y pensamiento, Arriaga dice en esa entrevista: “Faulkner es una influencia brutal en mí, porque me permitió entender que mi déficit de atención podía ayudarme ajustar mi forma de escribir… Yo escribía de forma muy dispersa, con muchas estructuras que iban y venían. Y cuando leí a Faulkner me di cuenta que escribía como yo, y no es que me equipare a él, pero sí en su mismo tipo de desorden”, confiesa el autor.