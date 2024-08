El camino de Sarah Rivens: de escribir en internet a conquistar Europa con su trilogía

En 2019, como muchos de escritores aficionados, Sarah Rivens empezó a compartir sus textos de manera independiente en internet. Con el tiempo, poco a poco, curiosos lectores se vieron atraídos por sus historias, inscritas en el género del dark romance, el cual se caracteriza por su particular combinación de sexo, violencia, amoríos y ambientes oscuros.

Hoy esta joven escritora francesa de origen argelino, a sus 25 años, se ha convertido en el gran fenómeno en las librerías, donde su trilogía, Captive, la coloca entre los primeros lugares de venta, desde el lanzamiento de la primera entrega en 2021. Un éxito que se suma al gran número de seguidores que acumula desde su perfil de Wattpad, la plataforma de escritura y lectura que la vio nacer, los cuales ya superan los 177 mil.

Dicha trilogía narra la vida de la joven Ella Collins, que, con la intención de ayudar a su familia, primero ingresa al mundo de la prostitución donde es utilizada como “moneda de cambio”, para luego adentrarse en las entrañas del mundo de la mafia, tras llegar a una familia que se dedica, entre otras cosas, al tráfico de armas. Con ellos conoce a Scott, el líder del clan.

Prefiere lo digital

“Aun no puedo creer lo que está sucediendo, ni que mi libro haya sido traducido y ahora esté en México. Todo es algo muy loco, me siento muy honrada. Al principio escribir era algo más personal, yo ni siquiera quería que la gente me leyera, pero una amiga me impulsó a hacerlo, diciendo que era una pena que no lo compartiera y fue así que todo comenzó”, comenta en entrevista virtual con El Sol de México, Sarah Rivens, con motivo de la llegada a nuestro país de la versión en español de su libro Captive. No juegues conmigo, el primer tomo su exitosa trilogía, bajo el sello de Editorial Planeta.

Perteneciente a una generación que creció plenamente en la era digital, Rivens cuenta que su primer acercamiento a la literatura sucedió en la escuela, a través de clásicos que no le gustaron demasiado, pero que fue por las plataformas digitales que pudo encontrar historias que capturaran su atención, especialmente en el género del fan-fiction y el dark romance, algo que hoy le resulta demasiado grato, pues es así que ha podido hacer una comunidad.

“Creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera y lo que le haga sentir mejor. Hay quienes empiezan a escribir y lo comparten, con la posibilidad de tener reacciones y demás; otros deciden hacerlo de la forma más clásica y se acercan a las editoriales con un manuscrito. Yo he preferido que fuera así (desde lo digital), porque me ha permitido tener proximidad con mis lectores”, agrega la novel escritora.

Encontrar la luz en la oscuridad

Sobre el género que ha decidido desarrollar en sus novelas, Rivens comenta que lo que más le atrae del dark romance “es el misterio. Los personajes tienen pasados ocultos que tenemos que ir descubriendo y personalidades que se irán desarrollando y que no darán pistas de sus pasiones”, así como las reflexiones de las relaciones que entre ellos sucedan.

En este sentido, al ser historias en las que se presentan relaciones amorosas tóxicas y en las que se describen diferentes tipos de violencia, entre ellas la sexual —de hecho, la publicación tiene una advertencia previa a la historia—, Rivens comenta que lo que más le interesa es cómo esos personajes pueden enfrentar esas situaciones.

“A mí lo que me interesa es centrarme en los personajes y cómo es que a través de relaciones caóticas se puede llegar a ver la luz en la trama. El dark romance es un género muy vasto que puede tener muchas facetas”, agrega la autora, quien adelantó que ya se encuentra en la redacción de una nueva novela en la que el mundo de la mafia quedará de lado.