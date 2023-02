Pablo Azócar narra un romance en situaciones límite en El silencio del mundo

Extremadamente exigente consigo mismo, desde hace 25 años Pablo Azócar no había publicado un solo libro de narrativa. El autor marca su regreso con el lanzamiento de su nueva novela El silencio del mundo (Tusquets).

Se trata de una novela corta, en cuyas páginas se narra, desde el punto de vista de Elisa, una poeta de 57 años aislada de la realidad a través de los libros y la literatura, la intensa relación amorosa que entabló con Diego, un joven universitario políticamente activo, a quien conoció un día en que éste tocó a su puerta huyendo de la policía durante el estallido social chileno de 2019.

Literatura Vargas Llosa critica a Vladimir Putin en su ingreso a la Academia Francesa

“Había dejado de escribir porque me disgustaba lo que hacía, de hecho no me gusta nada de lo que publicado anteriormente, siempre encuentro muchos reparos cuando escribo. Así que me propuse algo sencillo, una novela que fuera lo suficientemente corta para terminarla antes de que me disgustara, con una estructura simple, de una historia de amor.

“El amor es un lugar común, pero ese era el reto. Por eso quise buscar que este amor tuviera sus necesidades propias, que pudiera reflejar ese mundo íntimo que abrimos cuando nos enamoramos”, cuenta Pablo Azócar, en entrevista con El Sol de México.

Así es como el escritor expone los miedos y placeres que nacen de Elisa, al descubrirse parte de una relación en polos opuestos, el de la madurez y el de la juventud, el de la indiferencia social y la esperanza de un cambio. Sin embargo, puntualiza que esta novela no fue escrita con un sesgo político.

“Yo sabía que escribir de algo muy inmediato es riesgoso, no se tiene la distancia histórica con los hechos. En esta obra partí de la idea del ‘amor difícil’, de Ítalo Calvino, y la aparición del estallido social fue algo muy tentador. Así que lo usé como el telón de fondo de una ópera.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No es lo mismo una historia de amor en el París de hoy que en el de la Revolución Francesa, cambia completamente. Y esto pasa porque en situaciones límite, cuando está en peligro tu vida o llevas el carpe diem a sus últimas consecuencias, todo se intensifica, los amores y los odios. Así pasó en Chile, las familias se dividieron de una forma brutal entre los que estaban a favor del estallido y los que no, algo que aún se puede ver hoy en día”, explica el autor, que cuenta que a la edición del libro en Chile se le cambió la portada, por la división de opiniones que provocó aquel movimiento social.

“Varios amigos míos pensaron que era una novela política y se frustraron, pero tampoco es una historia de amor como Romeo y Julieta, no es como hacer comedia que enfoca en el equívoco amoroso. No sé cómo debería ser leída esta novela, pero lo que a mí me ha interesado es pensar en las imantaciones que puede haber entre dos personas de mundos tan distintos y la manera en que uno puede abrir tan fácilmente las costillas y permitir que alguien entre a tu intimidad”, finaliza el autor.