Los Cojolites celebran a los abuelos con nuevo sencillo, ¿ya lo escuchaste?

Tras el lanzamiento de “Sembrado flores” y “Rosalía”, al lado de Natalia Lafourcade, “Señor Abuelo” es el nuevo sencillo del grupo de son jarocho Los Cojolites, ya disponible en todas las plataformas digitales.

El representante Ricardo Perry Guillén comparte que este es un homenaje a los abuelos, vistos como “propulsores y artífices de un legado que permanece perenne en cada uno de los seres humanos”.

“Ayyy abuelo/que en la vida me enseñó/a cultivar con amor/en el campo me crió/con maíz y con frijol/en el río me enseñó/pescando viviendo yo/ayyy abuelo, abuelo/que no muera sin tu amor”.

Con esta canción, reconocen las raíces ancestrales y el nacimiento de la primera civilización americana, la olmeca; la música es de Noé González Molina, quien también es autor de la letra junto con Joel Cruz y David Omar. “Hemos acumulado saberes ancestrales, hemos ido de la mano con la madre naturaleza a quien todo le debemos. De la cosmovisión indígena alimentamos nuestra alma y nuestro pensamiento”, expresan los músicos.

Al respecto, Perry Guillén opina que es necesario saber de dónde venimos y recordarlo para caminar hacia el futuro con sentido. Los nativos del sur de Veracruz recuerdan que en este territorio hay una mezcla de indígenas, europeos y negros llegados de África con sus experiencias, ideas, emociones, pensamientos y sueños.

“Todo se fue convirtiendo poco a poco en una nueva realidad y son nuestros abuelos quienes han sido los artífices de esa realidad. Ellos han sido pieza clave en el enriquecimiento cultural de nuestras comunidades, produciendo y procesando a través del tiempo la vida como la hemos conocido”, señalan.

“Señor Abuelo” tiene como productor nuevamente a Greg Landau, con quien Los Cojolites ha trabajado en los últimos tiempos. En su cuenta de Spotify puedes escuchar el sencillo.