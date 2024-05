Luis Muñoz Oliveira publica sus reflexiones sobre igualdad

Para el filósofo y docente, Luis Muñoz Oliveira, en México se tiene una democracia demasiado endeble, la cual la población no puede ejercer, entre otras cosas, porque no comprende del todo la idea de igualdad que la sostiene.

Es por eso que desde hace algún tiempo comenzó a escribir breves reflexiones, que ahora publica en el libro “No puedo respirar. Un ensayo sobre la igualdad”, para contribuir tanto a la comprensión como a la discusión de este concepto y otros, que van más allá de tachar el logo de un partido político para luego meterlo en una urna.

“La democracia no sólo es un acto electoral. Votar es sólo una forma de tomar decisiones dentro de un sistema democrático. La democracia es una forma de vivir y gobernarnos que tiene que ver fundamentalmente con la forma en que consideramos a los demás: Si no los consideramos como iguales, no podemos vivir en una sociedad democrática, por más elecciones que tengamos”, asegura Oliveira, en entrevista con El Sol de México.

Con un estilo sencillo, y haciendo uso de varios recursos propios de la literatura, Oliveira, aclara el significado de conceptos sobre la igualdad básica necesaria para llevar a cabo la democracia, la cual al no cumplirse genera un amplio espectro de diferencias, como el machismo, el clasismo, el racismo y más.

“Somos la sociedad machista, clasista y racista, lo cual se expresa todavía en varias políticas públicas. Ojalá tuviéramos políticas públicas que respondieran a la igualdad. Pero eso es lo más sencillo, porque sólo se necesita un debate legislativo para cambiarlo, lo otro, que es lo que las personas piensan, requiere de cambiar la forma en que cambiamos el mundo”, explica el ensayista y catedrático.

Sobre el uso de estrategias literarias para la divulgación de conceptos filosóficos, Oliveira menciona que en gran parte se debe a su profesión como docente, pero también a la intención de comunicar de una forma sencilla, a través de la investigación documental y cuestionamiento de sucesos reales, como la pandemia o el asesinato en Estados Unidos del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía que hizo caso omiso a sus avisos de que no podía respirar a causa del sometimiento del que fue víctima.

“La escritura académica nos permite a los especialistas comunicar ideas de manera ágil, pero al mismo tiempo vuelve las conversaciones en algo muy elitista y árido. Las personas que se acercan a artículos académicos difícilmente se van a ver atraídos. Yo creo que la narración es una forma que permite hacer que nos sintamos más empáticos. Hay algo de periodismo narrativo en todo este libro, aunque de segunda mano, ya que narro historias que han pasado y que son ejemplo de la falta de igualdad en que vivimos”, finaliza.