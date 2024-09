Melchor Peredo ya prepara su siguiente mural, una obra dedicada al primer presidente de México

En la intimidad de su hogar, el muralista Melchor Peredo (1927) sube y baja escaleras. Va a su taller, luego a la biblioteca… La edad es solo un número, él se mantiene activo y comparte su interés por concretar un nuevo mural dedicado al primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria.

La idea, comparte, es pintar un retrato al fresco de 1.22 metros por 2.44 metros, con la modalidad de su autoría consistente en plafones de concreto. El retrato ya está bocetado.

“Él está de pie, con los brazos cruzados, y la frase: ‘En las ardientes arenas de Veracruz he forjado la patria mexicana’. No tenemos una mención digna de este personaje”, expresa.

El maestro se mantiene activo y con diversos proyectos en puerta / Foto Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El creador artístico opina que en los 200 años de Veracruz como integrante de la Federación es importante rendir homenaje al fundador y forjador de la República Mexicana.

Con el decreto publicado en la Gaceta Oficial en sus manos, el cual convoca a reforzar en 2024 la identidad de los veracruzanos como integrantes de un Estado libre y soberano, manifiesta su interés por contar con el apoyo para materializar la iniciativa.

Dice estar consciente de que la transición en el poder limita la atención a este tipo de propuestas, sin embargo, tiene esperanza en lograr hacer la obra para exhibición en la Fortaleza de San Carlos, en el municipio de Perote.

¿Pero por qué es importante? “Porque no se debe olvidar que sin la labor de Guadalupe Victoria seguiríamos siendo un imperio”.

Cree que la gente no quiere recordar a este personaje, probablemente por la aversión generada por el mito de que fue él quien vendió la mitad del territorio mexicano.

“Poco a poco se está aclarando: él no firmó el tratado de Guadalupe-Hidalgo, pero sí fue quien en los muelles de Veracruz, con su regimiento y el pueblo, proclama que México será una República”.

El retrato mencionado no es el único proyecto de Melchor Peredo. También busca hacer murales en Cerro Gordo y, aunque no lo ha definido, no descarta iniciar una propuesta para pintar los túneles de Xalapa.

Acceso a murales

En otro tema, Melchor Peredo ve oportuno que los reflectores colocados en Leandro Valle, con el fin de iluminar el mural “Una Revolución continua”, sean utilizados, igual que en la entrada principal, porque no se emplean por pensar que decoloran la pintura.

“Eso no es cierto. Yo solo uso colores inalterables a la luz. Entonces, que usen los reflectores y también den acceso al público”, menciona.

Melchor Peredo opina sobre los 200 años de Veracruz como estado / Foto Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

A poco tiempo del cambio de gobierno estatal, enfatiza en el cuidado de los murales del Palacio de Gobierno, pues por la humedad, ve urgente un plan de restauración.

En cuanto al acceso restringido a este lugar, dice entender la medida del registro y de identificación, pero considera que si solo son visitantes a los murales, debería haber una mayor libertad.

Para Melchor Peredo, el acceso al arte debe ser libre, al ser un derecho humano. Su invitación es a aprovechar la oportunidad de vivir en Xalapa, donde hay galerías, museos y un sinfín de espacios públicos y universitarios donde están plasmadas obras muralísticas de valor incalculable.