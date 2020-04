Merequetengue y sus 20 años de hacer teatro de títeres en Xalapa

Xalapa, Ver.- La compañía xalapeña Merequetengue, Artes Vivas, cumple hoy 20 años de hacer teatro de títeres para niños, de manera autogestiva. Aunque desde 2018 la celebración por dos décadas de trabajo estaba previsto que fuera muy especial, el actor David Aarón Estrada confiesa que jamás imaginó que realmente se lograra algo tan singular: con la sala de teatro vacía, pero sin renunciar al contacto con el público, que ha sido su causa desde sus inicios.

En entrevista, David y Lorenzo Portillo, cofundadores del grupo y del Teatro El Rincón de los Títeres, coincidieron en que no son los tiempos ideales. Sin embargo, harán un fiesta a través de su Fanpage y el programa La Covacha, una alternativa con la cual continúan con la interacción con el público, durante la cuarentena. “Porque sí hay mucho que festejar, sobre todo a la infancia, al teatro de títeres, al arte pensado y creado especialmente para esa etapa”, puntualizaron quienes se autodefinen como adultos poseedores de espíritus de niños: “Niños arrojados, desparpajados que dicen lo que piensan, que no tienen miedo a lo que venga. Niños que creen en lo que hacen y ponderan lo lúdico ante todo”.

Con respecto al Coloquio El Títere y las Artes Escénicas, el cual coordina Octavio Rivera y se hace en conjunto con el aniversario anual de Merequetengue, dieron a conocer que no lo cancelaron, ya que era inviable tanto para la Universidad Veracruzana como para nosotros, pero lo que podemos adelantar es que hay 40 ponencias de investigadores locales, del estado y de distintas partes del país, así como de Chile y España.

Merequetengue ha producido gran cantidad de obras y actualmente cuenta con 27 puestas en escena “vivas, listas para ser montadas en cualquier momento”. Pese a esta prolífica produccción, expusieron que sí viven una situación difícil ante el cierre de los teatros, sobre todo porque es el público quien los sostiene.

Al respecto, declararon: “Desde nuestros orígenes y hasta hoy hemos trabajado en crisis, en contingencia. Cada que finaliza un mes celebramos saldarlo. Por eso más que nunca festejamos lo que hacemos y reflexionamos sobre lo que queremos”.

Los artistas también denunciaron que la contingencia pone a la luz la incomunicación de las autoridades culturales con el gremio artístico de autogestión:

Pareciera que todo lo que no es institucional, todo lo que no es gestionado con recursos públicos, no existiera, y eso es muy grave. En nuestro caso, somos el único foro en el estado de Veracruz que ha hecho teatro para la familia de manera ininterrumpida. En estos días no ha habido un solo comunicado, lo cual nos tiene sin cuidado porque no dependemos de ese recurso sino de la buena fe del público, pero no es algo que se deba dejar de señalar porque sí hay vulnerabilidad y desprotección

En ese sentido, aceptaron ser muy testarudos y tercos, firmes en la idea de que las personas hagan comunidad y se reúnan en torno a cualquier manifestación artística, “en un hecho único e irrepetible en todos sentidos”.

“Nosotros no creemos en el teatro virtual, porque es algo único, vivo, presenciable. Necesitamos de los espectadores, por eso esperamos con ansias el momento de volver a congregarnos, para reír, aprender y seguir creciendo juntos”, expresaron los líderes de un colectivo que durante 16 años han tenido como aliada a la educadora y titiretera Denise Valencia, así como a un grupo de 15 colaboradores.

“Porque creemos en el trabajo en colectivo, porque aunque no haya ningún apoyo de las autoridades, mientras estemos los creativos, el teatro con títeres para niños continuará”, aseguraron quienes al transmitir La Covacha constatan que su labor sí tiene frutos a reconocer.