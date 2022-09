Mexicanos conquistan Hong Kong

DeerMX se ostenta como la única banda alternativa de origen mexicano en Hong Kong y como la primera banda alternativa mexicana en iniciar su carrera en dicha región. Sus dos integrantes fusionan el rock con sonidos industriales y una poderosa voz, como mostraron desde su EP debut Portraits (2018), que fue seguido de su primer LP, There’s No Future.

Y es que, como ellos dicen, Hong Kong es una ciudad de negocios donde por supuesto que hay música, aunque no mucha música alternativa, y menos de origen mexicano.

Su historia comienza hace casi una década, cuando Adriana se fue a hacer un doctorado de Etnomusicología a la Chinese University of Hong Kong, y Miguel quien ha sido su pareja desde 2005, la alcanzó posteriormente.





Así fue como sin tener contactos ni conocidos allá, ambos empezaron a hacer música juntos, aunque no fue fácil para ellos enfrentarse al choque cultural de dos países tan distintos.

“Sí, esa esa brecha de pensamiento, de tradiciones, pero nosotros veníamos con la mente bastante abierta y preparados para todo, pero ya después de diez años pues te das cuenta de muchas cosas que son difíciles, y no sólo en el sentido de adaptarnos como mexicanos, sino también de nuestra propia cultura que también nos empezaron a brincar”, cuenta Adriana.

“Algo muy interesante es que por ejemplo aquí, si te dicen que un concierto empieza a las 8:00, pues a las 8:00 sale el grupo a tocar, mientras que en México te dicen que es a las 8:00 y va saliendo el grupo a las 10:00 de la noche”, completa Miguel.

Curiosamente, dicen que su mayor público es la población flotante que existe en Hong Kong.

“Existe una comunidad muy grande de extranjeros, y nuestra música llega a ese público, que son gente que está rotando todo el tiempo… Llegar a la gente local ha sido más difícil”.

También han tenido la posibilidad de realizar giras en varios países de Asia y Europa, tales como Taiwán, Japón, Corea, Indonesia, Vietnam, Malasia, Rusia, Estonia, República Checa, Alemania, Holanda y Dinamarca, y de presentarse en varios festivales asiáticos como Clockenflap, Sònar HK, Zandari Festa, V-Rox, Wake Up Festival, Soundrenaline y Sorte Firkant.

Pero cuentan que Malasia y Taiwán son los dos países donde han encontrado una mejor respuesta a su música, además de la ciudad de Ámsterdam, donde sienten que la gente fue bastante receptiva, además de algunos puntos de Alemania.





¿Ni de aquí ni de allá?

El choque cultural también lo han vivido cuando han tocado en México, debido a como se suelen manejar los foros de este lado del mundo:

“México es otra experiencia. Ahí si vas a aprender, porque mientras en países como Rusia o Ámsterdam todo es muy profesional y está completo, en algunos de los lugares donde llegamos a tocar en México sí habían varias cosas, sobre todo en la parte logística que merman el trabajo de las bandas, pero muchas de esas experiencias extrañas de desorganización, lejos de sentirlas como algo negativo a veces son algo que te incentiva a aprender mucho”, dice Miguel.

“A mí lo que se me hizo extraño de México es como que me sentía en casa y al mismo tiempo no; es algo muy chistoso”, cuenta Adriana.

Una fábula animal

En agosto pasado la banda lanzó un nuevo sencillo titulado “Animals”, que será parte de su nuevo álbum, proyectado para salir en 2023.

En palabras del dueto, este corte es una fábula musical en la cual el ser humano refleja su propia naturaleza contra los animales y estos a su vez nos dan una lección sobre nuestros propios conflictos y errores.

La canción está inspirada en la película japonesa La Guerra De Los Mapaches (1994), la cual fue muy importante para Adriana en un momento de su vida:

“La cinta habla de la relación de los humanos con los animales y de cómo los mapaches confrontan a los humanos, que con sus asentamientos están destruyendo el bosque. Y con esa premisa hacen un desarrollo bastante bello que podría ser una fábula de la historia de Japón que me parece increíble… En eso me inspiré para escribir la letra, aunque no tanto en la historia si no en una narrativa más introspectiva”.





Un rostro y una máscara

Aunque Adriana muestra su rostro en todas las imágenes de la banda, Miguel suele esconderlo detrás de una máscara de venado que empezó a utilizar como un experimento y que terminó quedándose como parte de la imagen de la banda:

“La primera vez que la usamos fue para unas fotos y luego para un show, pero entonces la gente nos empezó a decir que deberíamos seguir usándola, así que se quedó, aparte de que soy una persona muy introvertida y de alguna manera el hecho de usar la máscara es algo que me hace sentir que por momentos no soy yo, sino otra persona, y le pasa también a otros, porque a veces al final de los shows le dábamos la máscara a alguien de la audiencia y la persona se ponía a bailar… Es un elemento que genera algo muy chido en vivo, la gente se la pone y se transforma”, puntualiza Miguel.

La banda sigue componiendo material para su siguiente disco, del cual aseguran que podría venir otro adelanto antes de que termine 2022, antes de que se de a conocer el material completo.

Más sobre DeerMx en el sitio: https://deermx.com

