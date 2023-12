Muere la escritora y periodista Cristina Pacheco

La escritora y periodista Cristina Pacheco murió este jueves 21 de diciembre a los 82 años, luego de que a inicio del mes se retiró de su programa en Canal Once debido a "graves problemas de salud".

A través de su cuenta de Facebook, su hija Laura Emilia Pacheco confirmó el deceso: "con dolor mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco."

Por su parte, Carlos Brito, director de Canal Once, envió sus condolencias a la familia de la conductora:

"Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida. Mi más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos."

Cultura El fin de una era: Cristina Pacheco anuncia su retiro

Y la describió como "una mujer extraordinaria, en toda la extensión de la palabra".

Además, aprovechó para despedirse con un emotivo mensaje:

Hasta siempre, Sra. Pacheco. Me quedo con las últimas palabras que hablamos, esa cena pendiente y ese caluroso abrazo, que lo tendré en mi corazón toda la vida.

Durante más de medio siglo, Cristina Pacheco recorrió diferentes espacios de la urbe chilanga recopilando testimonios de la gente a pie para conocer el sentir de los habitantes.

Conductora por décadas de los programas "Aquí nos tocó vivir" y "Conversando con Cristina Pacheco", en el que recibía a personalidades y artistas de diversos ámbitos, la ganadora del Premio Bellas Artes de Literatura "Inés Arredondo" 2022 deja una escuela en la televisión, cuyo estilo informal, acercó la cultura a un público masivo.

Apenas el 1 de diciembre pasado, quien fue esposa del poeta José Emilio Pacheco anunció su retiro por graves problemas de salud.

Al término de la emisión de "Conversando..." de ese viernes, Cristina Pacheco se dirigió a su público, pidiendo su comprensión, "si de pronto se me van las palabras ".

En una emotiva despedida, dijo: "Antes que nada, con mucha emoción, quiero agradecerles su apoyo, su constancia, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años.

"Han sido para mí presencias vivas mágicas, son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia. Lo mismo que mis compañeros a quienes quiero agradecer su apoyo", expresó rodeada de los miembros de producción de su programa.

"Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves y hoy tengo que aprender a soportar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente Conversando con Cristina", añadió con la voz entrecortada,

Fue la última vez que se pudo ver a Cristina Pacheco antes del anuncio de su lamentable fallecimiento.









