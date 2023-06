Dile adiós a junio con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y ¡Beethoven! Aquí los detalles

Se despide junio y con él se terminara la Temporada Uno de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, ese tipo de cierres son de los que no te puedes perder ya que se viene un final de temporada espectacular, ya que además de un concierto dedicado a la “sinfonía Beethoven” también podrás disfrutar del Coro UV y la soprano Graciela Morales.

La sede para disfrutar del final de la Temporada Uno de la Orquesta Sinfónica de Xalapa será su casa, el Tlaqná, Centro Cultural que se encuentra hasta la cima del Campus para la Cultura las Artes y el Deporte de Xalapa, el próximo viernes en punto de las 20:30 horas, recuerda que en la zona se realizan varias remodelaciones, por lo que será importante salir temprano para evitar tráfico.

Con tal de complacer a todos los fanáticos a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, se planeó cerrar la Temporada Uno con una de las composiciones más celebradas y solicitadas por la audiencia, considera la “obra maestra” de Beethoven la Sinfonía No. 9 en la que se tendrá un par de invitados para disfrutar la noche.

Horarios del concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el Tlaqná, Centro Cultural

Todo iniciará el viernes 30 de junio en punto de las 20:30 horas en el Tlaqná, Centro Cultural el costo de la entrada es de 200 pesos, en cualquier zona del recinto cultural, así que si quieres el mejor lugar no pierdas tiempo y compra tus boletos, en caso que no puedes visitar la taquilla del Tlaqna, Centro Cultural, puedes comprar tus boletos vía internet, con un costo extra.

Cultura ¿Conoces Artemisa Magia? Moda sostenible se hace en Xalapa

Si quieres comprar tus entradas vía internet puedes darle clic al siguiente link OSX cabe mencionar que las puertas del recinto se abren 15 minutos antes, así que puedes llegar a las 19:45 horas para que vayas buscando tu lugar y te pongas cómodo para deleitar con el cierre de la Temporada Uno de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

Los invitados al concierto son la soprano Graciela Morales, mezzosoprano Teresa Fuentes, el tenor Nahúm Sáenz Castillo y el barítono Jafet Maldonado Vargas, todos junto al Coro UV dirigido por Humberto Robles, además de la Camerata de la Facultad de Música de UV bajo la dirección de Josafat García.

Habrá una segunda fecha para el cierre de la Temporada UNO de la OSX

Si no puedes asistir al concierto del viernes 30 de junio a las 20:30 horas en el Tlaqná, Centro Cultural, ¡no te preocupes! Ya no podrás despedir el mes de junio, pero le darás la bienvenida al segundo semestre del 2023 ya que se tendrá una segunda fecha, el sábado 1 de julio podrías disfrutar del concierto.

El concierto para el sábado 1 de julio inicia a las 19:00 horas, así que las puertas para entrar a la sala del Tlaqná, Centro Cultural se abrirán a las 18:45 horas, recuerda que a cargo de la dirección del concierto estará Martín Lebel quién es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, ¡no te lo puedes perder!

Última charla de Concierto

También podrás disfrutar de la última charla de concierto en el cierre de la Temporada Uno, la cita es el viernes 30 a las 19:00 horas y el sábado 1 a las 18:00 horas, el tema a tratar será Beethoven y la "Beethoven Femenina": Emilie Mayer, la charla será impartida por la doctora Irmgard Rehaag Tobey del Centro de Estudios de Género de la UV.