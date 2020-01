Orquesta Sinfónica del Ismev celebrará a Beethoven

Xalapa, Ver.- Alemania, país donde nació hace 250 años el compositor Ludwig van Beethoven, ha destinado 27 millones de euros para celebrar durante 2020 el aniversario de la llegada al mundo de uno de sus hijos predilectos. Aunque no tan suntuoso, el festejo se extenderá a diversas partes del mundo, y Xalapa no es la excepción. Una de las orquestas, la del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, dedicará cinco de sus programas al “Genio de Bonn”.

Carlos Andrés Botero, director de la Osismev, dio a conocer que la primera temporada de conciertos de la agrupación correspondiente a este año será del 26 de enero al 5 de julio, con once presentaciones en total, algunas de las cuales serán con solistas y directores huéspedes.

De Beethoven, habrá oportunidad de escuchar Concierto para violín, Sinfonía No. 6 “Pastoral”, Obertura Egmont, Sinfonía No. 5, Obertura Leonora No. 3, Concierto para piano No. 4, Sinfonía No. 7 y Sinfonía No. 3 “Eroica”.

La Temporada iniciará el próximo domingo 26 de enero a las 13 horas, en el auditorio del SNTE, ubicado en la calle Saltillo 429, en la colonia Progreso, con el recital Evocación, que está compuesto por Obertura En el reino natural, de Dvorak; Finlandia, de Sibelius, y Le Tombeau de Cauperin, de Ravel.

MÚSICA DE CÁMARA

Además de las actuaciones de la Osismev, el 19 de enero a las 13 horas, en el auditorio del Ismev, arrancará el Ciclo de Música de Cámara, para el cual han sido planeadas 10 presentaciones, con Jesús y Pablo Suaste; Laura Sosa y Ernesto Tarragó; Carlos Ariel Salmerón, Manuel Ramos y Adolfo Ramos; Melanie Rivera, Inna Nassidze y Santiago Piñeirúa; Ana María Tradatti y Fernando Saint-Martin; Encarnación Vázquez y Mauricio Nader; Rafael Urrusti y Érik Cortés Alcántara, para cerrar el 24 de junio con el Ensamble de Catedráticos Ismev, Catedráticos de la Facultad de Música UV y músicos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

ERIKA DOBOSIEWICZ

El concierto inaugural del próximo domingo estará a cargo de la directora del Instituto, la pianista Citlalli Guevara del Ángel, y la violinista Erika Dobosiewicz.

De nacionalidad polaco-mexicana, la violinista ha tenido actuaciones con grupos de música de cámara en Europa, Japón, América del Sur y Canadá. En México ha dado recitales y ha actuado como concertista-solista en las principales salas de conciertos, con orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México.

En el anuncio de actividades del semestre enero-julio del Ismev, además de Citlalli Guevara y Carlos Andrés Botero, estuvieron los subdirectores Alejandro Cámara y Gilberto Rocha Martínez, quienes invitaron a la comunidad a acompañarlos en lo que han preparado para xalapeños y visitantes.

También exhortaron a los músicos a estar pendientes de la convocatoria de lo que será el primer Concurso Nacional de Violín “Humboldt, Ciudad de las Flores”, “que en su primera edición busca ser un referente en la comunidad musical del país y el extranjero, pues se convierte en una plataforma importante para dar a conocer jóvenes talento y premiarlos por su esfuerzo y dedicación”.

Para conocer horarios y fechas, se sugiere visitar en Facebook: Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz.