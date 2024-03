“México tiene una derecha analfabeta”, declara Paco Ignacio Taibo II

Xalapa, Ver.- “En México tenemos una derecha analfabeta”, declara Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, quien con el arranque de la campaña electoral 2024 dice esperar una intensificación del “golpeteo” contra su labor.

“Esperamos que sigan hablando mal de nosotros, que los pirrurris, los finolis y la roña conservadora que domina los medios de comunicación siga diciendo ‘el Fondo es un territorio de bandoleros y publica libros horribles y muy baratos”, expresó sobre los señalamientos en su contra por presuntas irregularidades.

“Me da mucha risa. La derecha no ha logrado hacer una crítica positiva al Fondo que nos sirva. Que no les gusten los títulos, que propongan. Han propuesto uno solo. Tenemos una derecha analfabeta”, enfatizó en Xalapa.

Al cuestionarle en entrevista qué espera en los siguientes meses del cierre de su administración, mencionó que más críticas: “Que nos digan ‘es un pecado haber editado ‘Vientos del pueblo’ a 20 pesos, porque no son libros son como folletos’. Que no les gusten los títulos, que propongan”, expresó con ironía.

Cultura ¿Leer, parte importante en la transformación de México? Escritor Taibo II confía que sí

Colección “Vientos del pueblo”

Aseguró que solo de la colección “Vientos del pueblo” se han vendido cinco millones de ejemplares y como editorial tienen presencia en México y también en otros países de Latinoamérica.

En el marco del evento “El libro y la educación en Veracruz”, expuso que el FCE está haciendo cinco programas de televisión a la semana de fomento a la lectura usando las redes.

Sobre los resultados en su administración, adelanta que en mayo habrá una evaluación con carácter nacional y estatal con el fin de tener cifras para compartir.

“En México tenemos una derecha analfabeta”, declara Paco Ignacio Taibo II | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Veracruz lector

Al referirse a Veracruz, opinó que se trata de un estado particular no solo por su historia prehispánica potente sino por otros episodios de enorme riqueza en distintas épocas, además de que poco se ha hablado pero Xalapa fue un lugar importante para el movimiento del 68 y todavía no hay libro.

En jornada de actividades extendida a la tarde del 29 de febrero, exhortó a los jóvenes a no tomar la lectura como un deber, como “un tienes que…”.

Adelanta que en mayo habrá una evaluación con carácter nacional y estatal con el fin de tener cifras para compartir | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Hay que darle la vuelta. Que quiere ver el partido, llégale, y en los intermedios léele un poema, o cualquier cosa. Lo que tienes que provocar es una táctica muy provocadora”. Indica que la frase clave es “leer es muy divertido, hay que hacerlo por gusto, no por obligación”.

En cuanto al mundo digital, sostiene que se le ve como el fantasma o el enemigo, cuando a la tecnología hay que saberla usar a favor y emplear a las redes sociales como lo que son, un medio de comunicación.

En la capital del estado, “El libro y la educación en Veracruz” incluyó dos jornadas educativas y artísticas en distintas sedes, a las cuales acudieron estudiantes de educación media y superior.