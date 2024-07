“Pretende tocar el alma de las personas”: Fernando Apan anuncia nuevo álbum con música medicina

La música es una medicina para quien la sabe escuchar y para quien la sabe interpretar, pues si encuentras al músico adecuado y tú estás en el momento idóneo, la música puede transformar tu vida para siempre y sanarte, dijo el pianista veracruzano Fernando Apan Benítez.

El egresado de la Facultad de Música de la UV recordó que después de haber grabado música clásica, bolero e incluso trova, actualmente se encuentra preparando la grabación de su cuarto álbum llamado “Un viaje al interior” que le ha provocado enfrentarse a desafíos tanto emocionales como creativos.

El disco es del género Música Medicina; éste tiene grandes precursores como Alonso del Río o Darwin Grajales y me gustó mucho porque a diferencia de la música clásica o jazz, sentí que está hecha de alguna manera para despertar la conciencia con mensajes

Enfatizó en que durante su carrera nunca había escrito letras, pero con este género empezó a llenar la hoja en blanco: “Y me sorprendía que la gente resonaba y lograba sanar; este proyecto es un libro abierto sobre mi vida que pretende tocar el alma de las demás personas”.

El músico con ceguera de nacimiento dijo que cuando escuchó el verso “Y a olvidarte de quién eres, de qué fuiste y lo que hiciste, del amor a lo prohibido” de la canción El Abismo, de Alonso del Río”, sintió que todo su programa mental de que “la música debe ser compleja” se tambaleó.

“Al final hay muchos pianistas en el planeta y muchos son mejores que yo, escuchas a uno y otro y no se distinguen porque nos alejamos del sentido de ser verdaderos intérpretes, y no solo es virtuosismo; hay música desde el ego y no desde el alma y verdadera conciencia”, declaró.

Álbum “Un viaje al interior”: temas y sede se presentación

En su próximo proyecto las composiciones son suyas, dijo, pero habrá invitados con percusiones, cuerdas y hasta flautas. Entre los títulos de canciones que tendrá se encuentran “Canción de cuna”, “Canto a un hermano”, “Teonanácatl”, “Si sanas tú, sano yo”, o “Yo creía”.

No obstante, enfatizó que pese a que el disco no se ha grabado por completo, ya ha presentado estas canciones en foros como Cauz o Sala Tajín en Xalapa, y próximamente en agosto tendrá un recital.

“El disco es transpersonal, de corte introspectivo del proceso que he vivido como persona, es decir, perderme y volverme a encontrar, valorar el sentido de la vida, de la tristeza y la felicidad, de lo que las crisis dejan a su paso cuando llegan y se van”.

Discografía de Fernando Apan

Fernando Apan tiene 32 años y actualmente es maestro del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, ha sido solista tres veces con la Orquesta Sinfónica de Xalapa; ha ganado becas para estudiar en España y Estados Unidos, además de compartir escenario con muchos músicos de calidad internacional.

Recordó que su primer disco “Ensueño” es de música clásica con piano y composiciones de Chopin, Mario Ruiz Armengol, Beethoven, Alejandro Corona y composiciones propias. El álbum “El cajón de los recuerdos” está enfocado en la música trova, con canciones sobre amor y desamor. El tercero fue “Otro punto de vista”, el cual fue grabado con un tenor ciego de Chihuahua, Carlos Alberto Velázquez, donde ejecutan bolero mexicano.

Fernando Apan ha sido solista en diversas ocasiones con la OSX / Foto: Jesús Escamiroza

¿Cuál es la opinión de Fernando Apan sobre la discapacidad visual?

Pese a que Fernando Apan reconoce que a los ciegos se les nombra personas con discapacidad visual y “primero se valora a la persona”, admite que a él no le gusta que la “ceguera vaya por delante” y prefiere que lo traten como a cualquier humano.

“Pasa con Beethoven, la gente dice ‘era sordo y mira qué bonito componía’. Igual a los ciegos: ‘Y toca y no ve, qué barbaridad’, pero yo prefiero que el trato sea de lo más normal, y me gusta que me traten como a cualquiera”, afirmó.

Además, la verdadera discapacidad no reside en alguna carencia física sino en las carencias emocionales y espirituales que tenemos, señaló, pues “quien no se aventura a ver al interior estará ciego en muchos aspectos y se perderá gran parte de este viaje maravilloso que es a la vida”.

Para finalizar invitó a la sociedad a que emprenda el viaje al interior y que se anime a conocerse, “porque conociéndose a sí mismo puede conocer a los demás y al entorno que lo rodea; así puede uno aproximarse a esto que buscan los seres humanos que se llama felicidad”, concluyó.