Plasman discriminación de mujeres trans en filme "Andrea"; actúa Carla Regina Lara

Veracruz, Ver.- La violencia y la discriminación contra las mujeres trans fueron plasmadas en la película Andrea, una producción veracruzana interpretada por Carla Regina Lara Molina bajo la dirección de Rafael Rebolledo.

En entrevista para Diario de Xalapa Carla Regina participante de Miss Trans Nacional 2022 habla acerca de este filme que pronto será presentado.

Explica que aunque la comunidad LGBT+ ha ido ganando posiciones, aún existe la discriminación, el rechazo social, las burlas y se sigue cerrando puertas a estas personas. Afirma que aunque muchos buscan una oportunidad laboral, terminan en la prostitución porque no encuentran un trabajo debido a sus preferencias sexuales.

En ese sentido expone la película Andrea muestra la vida de una chica trans, que aunque es maestra de educación física es rechazada en su entorno familiar, incluso por su propia madre y decide huir.

En esa búsqueda de mejores oportunidades se encuentra con personas que solo terminan por destruirla ingresando al mundo de la prostitución y las drogas.

“Esta interpretación me abrió más los ojos de la violencia que sufren las chicas que buscan un mejor trabajos, Andrea es una chica trans, vive en un mundo de mucha discriminación, es hija de una madre soltera que no acepta sus preferencias, así que decide huir a la ciudad donde es víctima de la discriminación, de la violencia, no encuentra trabajo y en esa búsqueda conoce a un fotógrafo que le pinta maravillas sin saber que andaba metido en drogas y la empieza a prostituir, ahí la golpean, la humillan es un camino de mucha violencia, ella hace todo porque necesita dinero para vivir”, detalla.

El filme muestra la evolución de Andrea quien al final del viacrucis de violencia se encuentra con una oportunidad y logra salir del trabajo sexual. Carla Regina menciona que esta fue una gran oportunidad de reflejar lo que sigue ocurriendo en la sociedad.

“Me pareció un personaje muy interesante, lo sentí, lo viví, no he vivido violencia como tal, discriminación si ha habido, siempre te señalan, en casa todos me han aceptado y apoyado, pero interpretar a alguien que no ha sido tan privilegiado me pareció muy necesario como un gran mensaje”, destaca.

Esta producción se filmó durante el 2022 y se pretende presentarla en este año sin embargo aún están en los arreglos. “Aún no sabemos cuándo se va estrenar, es cuestión del productor, en cuanto tengamos fecha lo vamos a anunciar por todo lo alto y haremos la invitación al Diario de Xalapa”, sostiene.