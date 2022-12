Porfirio Castro entrega su alma al arte e historia de Veracruz

Veracruz, Ver.- Desde sus años universitarios Porfirio Castro Cruz inició su carrera dentro del ámbito de la historia, que lo ha llevado a desempeñarse como director del Centro Veracruzano de las Artes, director de la casa museo de Agustín Lara, titular del Centro de las Artes en Querétaro y director de divulgación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a nivel nacional.

En entrevista para Diario de Xalapa el gestor y promotor cultural relata que en algún momento de la vida pensó en dedicarse a la arquitectura sin embargo al final se decidió por estudiar Ciencias de la Comunicación en una universidad particular de Boca del Río y terminó por dedicarse a la historia de Veracruz.

Sus primeras colaboraciones las realizó por el año de 1991 en un periódico local donde decidió escribir acerca del Centro Histórico. “Estudié Ciencias de la Comunicación y desde que estaba en la carrera un maestro me dio la oportunidad de publicar en un diario, no me iban a pagar, pero ahí empecé a publicar sobre el Centro Histórico, siempre me había llamado la atención el Archivo Histórico, pero fue hasta que estuve en la universidad cuando me atreví a tocar la puerta, pude hablar con la entonces directora y fundadora que sigue ahí y que es cronista de la ciudad Concepción Díaz Cházaro”, refiere.

Exposiciones

Asegura que desde el primer momento tuvo el apoyo de la arquitecta y maestra en restauración Concepción Díaz Cházaro quien se convirtió en su mentora.

“Yo digo que tuve éxito porque a la arquitecta le llamó mucho la atención que alguien joven quisiera escribir de ese tema que era muy del ámbito de los historiadores, llamó a dos historiadoras y les dijo que me tenían que enseñar a buscar en los libros, en los documentos, que me enseñaran cómo trabaja un historiador y cómo buscar las fuentes, luego lo que ella hacía era que antes de que yo entregara el artículo ella lo miraba".

Además, "le agradezco mucho porque cada vez que podía platicar con ella me fui enamorado de lo que tiene que ver el patrimonio histórico y fue decisivo porque a eso me he dedicado desde que salí de la carrera”, expresa.

Recuerda que aunque trabajó en una tesis sobre comunicación organizacional para su titulación, modificó todo y la cambió por una sobre un proyecto de promoción y difusión en los archivos históricos de México.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como director del Centro Veracruzano de las Artes, director de la casa museo de Agustín Lara, fue el primer titular del Centro de las Artes en Querétaro, director de divulgación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a nivel nacional y actualmente sigue ocupando un cargo dentro de esta dependencia.

“Me especializo sobre todo en esa parte de las políticas culturales, la gestión y la promoción cultural es un área que trabajo con solidez porque en eso me he desempeñado en los últimos casi 20 años”, comenta.

Con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) ha tenido la oportunidad de hacer varios diplomados sobre promoción y gestión cultural, políticas culturales y uno más reciente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre cuestiones de patrimonio histórico y cultural.

También ha colaborado en algunas publicaciones, la más reciente se titula “El puerto en la vida de Veracruz; una historia compartida” donde fue el editor

“Me interesa trabajar libros que tengan que ver con la historia de la ciudad, sus memorias, pero también que sirvan para que estas nuevas generaciones entiendan el valor y la trascendencia del sitio donde nacieron por ejemplo en el 2019 me tocó publicar con apoyo de la administración portuaria “El puerto en la vida de Veracruz; una historia compartida” yo soy el editor de la obra es un concepto editorial propio pero decidí invitar a distintos investigadores para que fuera obra interesante y que el lenguaje fuera de divulgación para que lo entendieran todos, desde los de nivel de secundaria hasta los profesionistas”, externa.

Actualmente trabaja en la investigación de una orden religiosa que surgió en América en el periodo colonial por lo que espera que este año pueda presentar la obra.