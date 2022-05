Casa de Lago no se toca: Artistas exigen diálogo real sobre recinto

A 42 años de la creación del Primer Frente de Defensa en Pro de las Artes, estudiantes de la Universidad Veracruzana presentan el segundo Frente; el objetivo ahora es lograr la adjudicación administrativa del Foro Teatral Miguel Herrera, ubicado en Casa del Lago.

En respuesta al anuncio de la remodelación del centro cultural universitario, consejeros alumnos de Teatro y Danza, así como representantes de Artes Plásticas, Música y Centro de Estudios de JazzUV, manifiestan que "Casa del Lago no se toca" mientras no haya un diálogo respetuoso en el cual realmente sean escuchados.

Molestos y dispuestos a luchar por el espacio, evidencian que Alfonso Colorado, titular de la Dirección de Difusión Cultural, los citó pero lo único que les dijo es que se crearán otros foros y a ellos no los escuchó.

“Que nos citen para estar viendo WhatsApp, no es estar abierto al diálogo. Alfonso Colorado no comprende las necesidades artísticas porque no es artista, es historiador y lo aceptó en la reunión”, enfatizaron.

A nombre de la comunidad de la Unidad de Artes, cuestionan por qué si el funcionario asume que no es artista, no habla con los alumnos y maestros antes de echar a andar un proyecto para artistas. Los jóvenes exponen que no conocen la propuesta y no está en plataforma de la UV, motivo por el cual ya tiene manifiesto para el rector Martín Aguilar Sánchez y esperan respuesta.

¿Por qué es importante para ellos?

Artistas dicen que en ese recinto hacen sus prácticas escénicas, exámenes profesionales, encuentros, conciertos, festivales y, tanto estudiantes como egresados mantienen vivo el foro con productos artísticos para el público general.

Sostienen que la Unidad de Artes tiene unas de las instalaciones más pobres; “no cubre las necesidades para la práctica profesional, por eso es vital el Foro”.

Recordaron que antes de la pandemia se le invirtieron cinco millones de pesos; Con el tiempo de remodelación y de pandemia, ya tiene cuatro años cerrado.

“No hay otro foro en la UV destinado para artes escénicas. No lo podemos perder. Ya no nos prestan el Teatro del Estado y el JJ Herrera está muy saturado”.





Además de lo expuesto, evidencian que la Unidad de Artes ha colaborado en la habilitación del foro, con luces y equipamiento técnico: “No es justo que no se nos tome en cuenta”, subrayaron para luego afirmar que la Facultad de Danza Contemporánea y el centro de Estudios de Jazz solo cuentan con ese foro.

“Danza Contemporánea fue en su momento la primera licenciatura en el país y la segunda en Latinoamérica. A pesar de eso, no tiene un espacio propio. A veces nos prestan el Foro Torre Lapham, pero como es de la Facultad de Teatro y no tienen tantos salones, lo utilizan para tomar clases”.

Reiteraron que su postura es lograr la adjudicación de la administración del centro cultural Casa del Lago para el área académica de la Unidad de Artes, con la misión de retomar las actividades que ya se venían realizando, de lunes a domingo y abierto a otras facultades.

“No estamos en contra del proyecto, pero si beneficia a todos, que se realice en otros puntos de la Universidad Veracruzana; por la situación geográfica, para nosotros es fundamental no perderlo”.

En caso de seguir sin ser tomado en cuenta, el Segundo Frente de Defensa en Pro de las Artes anuncia que no permitirá que entren trabajadores a Casa del Lago. Si es necesario, tomarán el lugar.

“Nuestra postura es pacífica. Seguimos los protocolos de la UV, pero la historia de la UV nos indica que una vez que se quita la primera piedra, no hay vuelta atrás. Pasan mínimo dos años para que entreguen las obras concluidas. No queremos que Casa del Lago esté parada, la queremos viva”.