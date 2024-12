Xalapa, Ver.-Monterrey no puede ser pensado solo como ese estado conservador de "gobernadores nefastones" sino como todas las luchas históricas hasta la actualidad que "por el imaginario empresarial están diluidas" pero que han existido permanentemente, afirmó Edén Bastida Kullick, investigador del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana.

Al presentar la publicación "Cascajos de Memoria" en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación sostuvo que se trata de una reivindicación tanto con el material Archivo de Cine Militante como con las luchas que se han dado en Monterrey en todas estas décadas a partir de los años 60.

"La publicación Cascajos de Memoria va relacionado al proyecto del Archivo de Cine Militante que este proyecto se hizo como financiamiento del Instituto Mexicano de Cine".

Te puede interesar: Paseo a la Veracruzana: historia y gastronomía de la Huasteca con décimas de Alejandro Zapata

Refirió que Cascajos de Memoria es una reflexión de Jaime Sánchez de Monterrey y él, en relación al proceso de conformación y de digitalización del Archivo de Cine Militante.

Presentan "Cascajos de Memoria" del proyecto del Archivo de Cine Militante / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Durante mucho tiempo fue un proyecto medio de rejunta individual y hace par de años, junto con Jaime estamos un poco tratando de, no sé si la palabra es oficializar, que no me gusta, pero sí un poco darle otro tipo de difusión a este material", abundó.

Cultura Juanote, xalapeño símbolo de trabajo y respeto ya tiene libro para colorear

¿Las películas son materiales importantes para guardar parte de la historia de una sociedad?

Expuso que buscan dar a volver a darle el carácter militante al material a nivel archivo, que está compuesto por películas concluidas, registros, películas inconclusas que en el contexto ni de Monterrey ni nacional, muchas nunca fueron exhibidas.

"Una reivindicación también de las luchas de Monterrey. Es una reivindicación tanto con el material como con las luchas que se han dado en Monterrey en todas estas décadas".

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Expuso que aunque originalmente buscaban la reivindicación con los hacedores de las películas, documentos y demás, están todavía discutiendo las formas de sociabilización.

Te puede interesar: Quien lee conoce el mundo: Juan Hernández, poeta que promueve la lectura y las lenguas indígenas

Edén Bastida Kullick, investigador del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Nos hemos quedado mucho en presentaciones públicas, en proyecciones, esta es una primera presentación del producto editorial, pero estamos viendo un poco la discusión general de las redes sociales como forma de sociabilización o no, yo soy honesto y me niego, y no me da pena decirlo, pero esta una discusión pendiente de cómo se sociabiliza este material".

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

En tanto, refirió que se están haciendo proyecciones en Monterrey, en la Ciudad de México y esperan pronto hacerlo en Xalapa.

"Estamos abogando las proyecciones, al carácter de volver a la proyección cinematográfica como evento colectivo, también ahorita en Monterrey se hace en paralela, nos piden material mandamos y generan sus propias proyecciones entonces, por eso decía que estamos un poco definiendo la forma de la sociabilización y no la tenemos resuelta del todo", abundó.