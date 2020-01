¡Prohibido perderse el Festival Beethoven 250!

Xalapa, Ver.- Las orquestas Filarmonía, Filarmónica de Xalapa y la de jóvenes del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz ya anunciaron que se suman a la celebración internacional por los 250 años del nacimiento de uno de los compositores más importante de la historia de la música, Ludwig van Beethoven. La Orquesta Sinfónica de Xalapa no se queda atrás y da a conocer el Festival OSX, Beethoven 250, el cual iniciará con doble audición programada para el próximo viernes 31 de enero a las 20:30 horas, y 1 de febrero a las 19 horas, en Tlaqná.

En conferencia de prensa, el director titular Martín Lebel explicó que el festival incluirá todas las obras para orquesta, autoría de quien es conocido como el Genio de Bonn.

“Interpretaremos las nueve sinfonías y algunas obras selectas de sus diversos periodos compositivos”.

Pese a las dificultades que representa, la OSX empezará el Festival con dos programas distintos en una misma semana.

“En el Ciclo 1, del día viernes, sonarán las oberturas Prometeo no. 1 y Leonore no. 1, el Concierto para piano no. 1 y la Primera Sinfonía. Algo muy significativo de esta última es el cambio de carácter en el tercer movimiento, pasando del tradicional minueto clásico al scherzo romántico que sería tan empleado por casi todos los compositores románticos posteriores.

El Ciclo 2, del 1 de febrero, contará con la Obertura Leonore no. 2, el Segundo concierto para piano y la Segunda Sinfonía. Una característica notoria en composiciones como los conciertos es la creciente duración de los primeros movimientos, en los que se encuentran también importantes y exigentes cadenzas de más de tres minutos que forman ya parte tradicional de todo gran concierto”.

A estos conciertos ha sido invitado como solista el pianista chino Mei-Ting Sun, quien nació en Shanghai y llegó a Nueva York a la edad de nueve años. Ingresó en la Professional Children's School y en el Mannes College of Music, donde estudió piano con Edward Aldwell. La prensa estadounidense ha aclamado sus presentaciones, destacando que “tiene una técnica colosal y una imaginación musical vívida”.

En estos dos conciertos del Festival, la OSX interpretará obras pertenecientes al periodo temprano o lo que muchos llaman el primer periodo compositivo de Beethoven, en el que las piezas se caracterizan por poseer gran influencia.

Para estar pendiente de las fechas del Festival, consulte el sitio oficial www.orquestasinfonicadexalapa.com o en Facebook: Orquesta Sinfónica de Xalapa.