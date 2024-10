¿Qué hacer en Xalapa? Centro Histórico se engalana con "El Museo del Prado"

Xalapa, Ver.- La tranquilidad que a muchas personas brinda el fin de semana se refleja en la pausa que hacen para poder disfrutar la exposición “El Museo del Prado en Xalapa”.

Sin importar edad, los visitantes al parque Juárez, en el centro histórico de la ciudad, detienen su marcha y se dejan atrapar por las reproducciones fotográficas de autores universales.

El recorrido del Museo del Prado en Xalapa

El recorrido inicia con “Las Meninas” o “La familia de Felipe IV”, óleo en lienzo creado en 1956 por Diego Velázquez, para continuar con otras piezas igual de famosas.

“El quitasol” y “La maja desnuda” de Francisco de Goya, “El caballero de la mano en el pecho” de El Greco y los “Chicos en la playa” de Joaquín Sorolla son solo algunas de las reproducciones que sorprenden a los paseantes.

Luis Antonio Ohcoa, de 15 años, es un estudiante de bachillerato que afirma nunca antes haber visto obras de arte. Sí había escuchado los nombres de Caravaggio y Tintoretto, pero solo por ser parte del programa educativo.

“Me parece bien que estén en el parque. De repente sí me da curiosidad de ir a las galerías o al Museo de Antropología, pero luego como que me impone. Nunca he ido”, expresa.

La familia Pérez Mendoza también describe como un acierto la exposición al aire libre, sin restricción de horarios o de ruidos.

“Por la niña, nosotros mismos nos autocensuramos. Nos da miedo que en un descuido vaya a tirar una obra y nos la vayan a cobrar”, mencionan Paola y Víctor, quienes tienen una hija de tres años.

“El Museo del Prado en Xalapa” exhibe piezas de representantes de las escuelas española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa | Maribel Sánchez / Diario de Xalapa

El matrimonio asegura que sí son afectos a visitar las galerías de la ciudad, pero en su etapa de padres, están a la espera de que su hija sea tenga más edad para comprender el respeto al trabajo de los creadores.

Igual que las personas mencionadas, muchas más celebran la iniciativa de la galería de arte peatonal. También expresan que sería bueno que cuando la retiren, haya otras exposiciones.

“El Museo del Prado en Xalapa” exhibe piezas de representantes de las escuelas española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa en una línea de tiempo que va desde el siglo XII hasta los primeros años del XX.

La muestra en la capital del estado forma parte del proyecto “El Prado en las Calles" | Maribel Sánchez / Diario de Xalapa

La muestra en la capital del estado forma parte del proyecto “El Prado en las Calles". Los organizadores han explicado que el objetivo es “convertir parte del Museo del Prado en un espacio público, a la vista de todos”.

“Para ello se han escogido 56 obras entre las más representativas de los fondos del Museo, reproducidas a escala 1/1, es decir, a tamaño real. De este modo, quienes se acerquen a la muestra podrán contemplar obras íntegras y espectaculares detalles, y dejarse seducir por el color o las expresiones de los rostros que habitan todas estas pinturas”.

