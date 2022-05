Ganan premios y luchan por poner en alto la danza contemporánea

“A diferencia del teatro o la danza folklórica, la danza contemporánea no es famosa en Veracruz y no le gusta tanto a las masas, a pesar de que los creadores independientes se esfuerzan y sobresalen a nivel nacional e internacional”, expresa el artista Braulio Escamilla Quintos.

En entrevista, el xalapeño expone que los bailarines independientes no solo estiran el cuerpo, también estiran el dinero y el tiempo, pues lo dividen entre su arte y los empleos que deben tomar para poder sostenerse económicamente.

“Es lamentable pero estamos acostumbrados a que haya más artistas en escena que público en las gradas, y eso es lo que nos define: no importa si solo me ve mi mamá o mi hija, salimos a dar la función”.

¿Por qué no utilizar la palabra inversión? “Porque no hay ganancia, no se te regresa nada; cuando somos de la iniciativa privada el rendimiento nunca llega, pero se mantiene la esperanza de que en algún momento el ayuntamiento o la Federación observen los logros y apoyen la labor”.

Lo anterior lo comparte a unos días de representar a Xalapa y ganar el Premio a Mejor Coreografía y el Premio del Público en la décima edición del Concurso de Coreografía 4x4 TJ Night 2022.

Los galardones para los veracruzanos Braulio Escamilla, Luis Vallejo "Termy" y Jorgito Córdoba son por "Dados", pieza con dirección colectiva donde apuestan por el juego en el escenario como elemento fundamental en la vida. Al respecto, Luis Vallejo, quien antes y durante la pandemia ha obtenido primeros lugares en certámenes del país, celebra que la indiferencia desde distintos frentes no sea tan fuerte para que ellos renuncien a seguir creando y continuar en su camino como artistas resilientes y en movimiento.

“Los artistas independientes no paramos, tenemos mucha actividad y estamos en reinvención. La pandemia ha sido una especie de residencia creativa y ahora sigue la batalla por los espacios para poder presentar nuestro trabajo; producimos con mucha más intensidad”, dice.

Braulio Escamilla, Luis Vallejo "Termy" y Jorgito Córdoba ya están de vuelta a la ciudad que los acoge luego de viajar para ser parte del concurso coproducido entre el Centro Cultural Tijuana y la compañía de danza Lux Boreal. También de Xalapa obtuvo Mención Honorífica el Colectivo Jacaranda, por la obra “Jaras”.