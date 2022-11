El rap es más que violencia y drogas; enaltece nuestra cultura: Edy "el Dragón" Reyes [Video]

Coscomatepec, Ver.- La música es algo que corre por sus venas, pero fue el amor por su pueblo lo que alimentó su espíritu para realizar el tema oficial del Festival de Máscaras Danzantes, en donde a través del género del rap, Edy "El Dragón" Reyes, destaca la esencia de las tradiciones de Coscomatepec.

Un joven originario de este Pueblo Mágico nació y creció cobijado por el calor del conocido Barrio de Perote, donde como es costumbre se inicia desde la infancia con el gusto por las danzas tradicionales como son las de Los Santiagos, Moros y Cristianos.

"Yo también fui danzante en mi juventud, para mi, danzar era un sueño porque cuando era niño crecí viendo a mis tíos que bailaban y pensaba que algún día me gustaría integrarme a una danza a bailar y me tuve que ir pero supe del festival y fue cuando supe que debía escribir algo para mi pueblo y sus tradiciones y aunque estoy lejos así puedo estar presente", explicó que Edy Reyes.

Cultura Día Mundial del Músico: festéjalo dándoles empleo, las historias

¿Quién es Edy "El Dragón" Reyes?

José Gerardo Reyes Pozos, mejor conocido como "Edy el Dragón Reyes" estudió en el Cbta No.99, donde conoció a dos amigos, uno de San José Neria y otro de Tomatlán, con quienes compartía el mismo gusto por el rap, siendo pioneros de éste genero en la región, después de las clases se reunían para escribir, sin embargo todos tuvieron que salir de su municipio para buscar un futuro económico mejor.

Pese a esta situación, la vida tenía otros planes y asentó su futuro en Celaya, Guanajuato, donde ahora radica desde hace varios años y trabaja en el área industrial, pero el amor a sus raíces y a la música fue algo que siempre estuvo ahí presente y latiendo en su pecho, el rap estaba en su mente y esta vez así demostró su regreso a las letras.

"Mi mamá también es música y me heredó ese gusto, pero mi personalidad era más firme y madura, fue el rap el que me ayudó a expresarme, yo era un joven más violento e imponente, por ello el rap me identifica", cuenta así es como este género lo atrapó.

El rap no siempre es violencia o drogas, con el rap también se puede hablar de historia, de tradición y de cosas buenas, afirma Edy Reyes que desde que estaba en el Barrio de Perote hacían competencias de freestyle para divertirse sanamente.

Hoy el "Dragón Reyes" suena por todos lados para darle realce al Festival Nacional de Máscaras Danzantes Altas Montañas Veracruz 2022 y son sus letras las que llenan de orgullo a los coscomatepecanos quienes afirma le han dado muchas críticas buenas a su trabajo, algo que lo inspira a seguir escribiendo a favor de las tradiciones de su municipio.

"Mi impulso y motivación más grande es todo el misticismo tan grande que hay detrás de las Danzas enmascaradas, esta ocasión me dediqué a escribir algo para ellos, porque si nunca han dejado de creer en mi, pese a que yo no estoy allá, me han dado motivos para que yo siga exponiendo mi talento y esto es una muestra en honor a nuestras tradiciones, a nuestro origen, a lo que nosotros representamos allá en nuestra tierra", expresó.

El éxito de este proyecto tuvo mucho que ver con el cariño que la gente de la región ya le profesaba, ante este panorama José Gerardo Reyes detalla que aunque ya ha tenido participación con varios artistas y su trayectoria musical es de varios años, no es su proyecto de vida pero si hubiera una propuesta o una persona adecuada que realmente le ayudará a sacar su potencial, podría enfocarse de lleno a este arte.

Nota publicada en El Sol de Córdoba