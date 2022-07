Conoce al joven compositor que viaja por el mundo gracias a su música

Córdoba, Ver.- Con un centenar de composiciones que respaldan el talento de Emiliano Dorantes Meseguer a sus 20 años ha conseguido alcanzar el reconocimiento de importantes artistas alrededor del mundo, hoy regresando de una gira con Natalia LaFourcade en Paris, Emiliano se tomó un respiro y visitó tierras cordobesas en donde también comparte gran cariño desde sus orígenes.

Pianista y compositor que actualmente estudia la Licenciatura en Música con perfil en composición musical en la Universidad Veracruzana hijo del talentoso pianista cordobés Édgar Dorantes, quien sin duda le heredó ese gran talento que a sus 20 años Emiliano ha sabido explotar al máximo superando todas las expectativas.

En mayo de 2019 salió su primer disco 3 sonatas y otras piezas en donde demuestra su perfección de u desempeño en la música clásica, sin embargo el joven originario de Texas pero con varios años radicando en Xalapa ha tenido la oportunidad de vivir esta pasión por la música llevando en alto el nombre de Veracruz.

“Desde hace 2 años comencé a tocar otro tipo de música por influencias de amigos que me pedían arreglos de música popular, esto hizo que modificara un poco mi camino en la música clásica haciendo arreglos para otros grupos”, explica.

Fue gracias a estos cambios en su carrera que tuvo la oportunidad de conocer a Gastón, un clavecinista experto que también se dedica a construir este instrumento, este gran músico resultó ser el papá de la cantante mexicana Natalia Lafourcade la cual tuvo una gran conexión con el joven pianista y fue invitado a participar con ella en una gira en París hasta donde viajó Emiliano para acompañarla como pianista y arreglista de la talentosa artista.

“Yo no me veía girando por todo el mundo tan pronto pero estoy muy agradecido con Dios y con la vida por esta oportunidad, es algo grandioso”, expresa el pianista.

A su regreso de la gira el joven compositor llegó a Córdoba para visitar a su abuelita Magdalena Dosamantes, comenta Córdoba siempre ha sido parte de su niñez y sus raíces por lo que tiene un gran cariño por esta ciudad que ha sido parte de su crecimiento.

Emiliano continúa tocando con un dueto de violín y piano en Xalapa y sigue preparándose como solista, adelanta que le gustaría grabar otro disco como solista, sin embargo por el momento viene en puerta el disco que grabó al lado de Natalia Lafourcade el año pasado que se presentará el próximo mes de octubre en Nueva York.

“Yo le diría los jóvenes que se dediquen a lo que les gusta, no buscando solo sea por dinero, porque si no, no será algo que te hará sentir bien el resto de su vida”, así como él quien a su corta edad es apasionado por su carrera.

