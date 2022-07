Sergio lleva más de 50 años preservando el icono de Veracruz: el son jarocho

Veracruz, Ver.- Desde hace más de 50 años, Sergio Vázquez Díaz se ha encargado de preservar una de las tradiciones más bonitas del estado como lo es el son jarocho, llevando este baile a nivel internacional como ícono de la cultura del estado de Veracruz.

En entrevista para Diario de Xalapa, el actual director del Ballet “Tradiciones de México”, relata que viendo bailar a su bisabuela es como nació ese amor por la tradición lírica-musical llamada “jarocho” imitando algunos pasos.

¿Cómo comenzó su amor por el son jarocho?

Al salir de la primaria se inscribió en el entonces Instituto Nocturno Orientación Cultural Obrero (INOCO) para tener un espacio libre y dedicar las tardes con amigos a bailar.

La primera oportunidad de bailar ante el público se le presentó en la adolescencia al ser uno de los afortunados jóvenes que fueron reunidos por la dirección de Turismo de la administración estatal de Rafael Hernández Ochoa para representar a Veracruz a nivel nacional e internacional con bailables como el jarocho y el huasteco.

Bajo el nombre de Chalchihuecan y con la dirección de Silvio Lagos, el grupo de baile tuvo muchas presentaciones no solo a nivel nacional sino también en Estados Unidos y países de Centroamérica.

“Turismo del Estado formó un grupo de jóvenes para bailar, la mayoría no procedíamos de ninguna academia, solo nos gustaba bailar y ahí nos fuimos organizando para hacer nuestras propias coreografías, muchas veces improvisamos y utilizábamos nuestras propias señas para cambiar, a veces con un grito, otras con el sombrero, era algo muy natural. No teníamos nada establecido, fueron tiempos muy bonitos, mis primeras experiencias ante el público”, recuerda con una gran sonrisa.

Diferencias entre los jóvenes provocaron la desintegración del grupo por lo prefirió alejarse y continuar sus estudios y darse el tiempo de crear su propia marca, es decir los inicios de lo que actualmente es “Tradiciones de México”.

A nivel local el conjunto alcanzó mucha fama pero fue hasta encontrarse con el maestro Panfilo Valerio quien lo invitó a hacerse cargo de un ambicioso proyecto.

“Fue una lástima que la agrupación se desintegrara, pero yo ya estaba haciendo mi propio grupo, también cantaba y en una ocasión una rondalla femenil buscaba una voz masculina y nos invitaron de la escuela de música de Bellas Artes, andado por ahí escuché a alguien zapatear cuando me asome era don Panfilo Valerio un ícono del son jarocho quien me saludo, ya traía yo una carrera dentro de esto, me llamó por mi nombre, yo dije ¿Don Panfilo me conoce?, caray, así que me pidió que lo apoyara con algunos proyectos”, expresa con mucha emoción.

Es así que empezó a combinar sus estudios de ingeniería, dar clases de matemáticas y física, sus trabajos de electricidad y el baile, que era de lo que más disfrutaba.

Con ensayos hasta entrada la madrugada la agrupación empezó a cosechar triunfos a nivel local, ganando los primeros lugares alcanzando el éxito que llamó la atención de la administración local encabezada por Roberto Ávila González.

“Al término de los eventos siempre había reporteros esperando, gente que nos recibía con mucha emoción, todo lo que hacíamos era gracia, presentábamos nuestras coreografías y allá por 1976 nos hablaron del ayuntamiento para participar con ellos, el señor Ávila nos apoyó mucho, fue muy amable con nosotros, nos ayudaba mucho cuando teníamos apuros, tuvimos muchas presentaciones, una de ellas cuando vinieron los Reyes de España”, recuerda.

¿Cuántas presentaciones logró en Veracruz?

Afirma que con Roberto Ávila, el ballet tuvo muchas participaciones a nivel local e internacional con más de 30 presentaciones mensuales ya que todo lo que era Veracruz estaba representado por “Tradiciones de México”.

Una de las anécdotas más bonitas fue la presentación que tuvieron durante la visita de los Reyes de España don Juan Carlos y doña Sofía ya que menciona que el alcalde Roberto Ávila no quería verse opacado y por el contrario pidió un espectáculo de calidad.

“El alcalde decía que no nos ganen, que no nos ganen porque las colonias españolas se vistieron con sus trajes típicos, estaban las imágenes a nivel internacional y él quería se que viera que estábamos en Veracruz, ya teníamos nuestra propia estrategia, cuando el se fue en su último informe pidió que renacieran las tradiciones Veracruzanas, luego vino don Virgilio Cruz Parra quien también impulsó mucho, nos dio muchas presentaciones no había un fin de semana que no tuviéramos salida”, afirma.

En esa época “Tradiciones de Veracruz” formó parte de ediciones especiales de Siempre en Domingo conducido por el finado Raúl Velasco, empezó a participar en los Carnavales proyectando la imagen del son jarocho a nivel internacional y viajaron por diversos países como Japón donde se dio reconocimiento a este baile.

“El señor Raúl Velasco nos jalaba para sus programas de México Magia y Encuentro, nos llamaron para ir a Ecuador, también estuvimos en Japón, luego venían de México solo a buscarnos a nosotros porque les gustaba mucho, nosotros llevamos baile, canto, un poco de teatro, todo lo que es nuestra tradición, siempre hemos tratado de impulsar el son jarocho”, indica.

¿Dónde se ubica el instituto de Sergio Vázquez?

Cinco décadas después, Sergio próximo a cumplir los 70 años continúa haciendo lo que más le gusta que es bailar, pero ahora dedica más el tiempo enseñando a bailar a otras personas en su instituto ubicado en Madero 579 entre Arista y Serdán en el corazón de la ciudad de Veracruz.

Hace referencia que durante el actual periodo de pandemia con la cancelación de sus presentaciones, realizaron en vivos desde sus instalaciones las cuales tuvieron miles de reacciones de personas incluidas de gente que aprecia el arte que ni siquiera vive en este estado sino España, Estados Unidos y otras naciones.

Acompañado de algunos de sus alumnos durante esta entrevista, asegura que recuerda con cariño a todos las y los jóvenes que han formado parte de “Tradiciones de México”, pero gira la mirada y se centra en Elvia Ochoa Reyes y Ersilia Martínez quienes por 40 años han bailado a su lado, acompañándolo en esta gran aventura artística.



Ellas con una sonrisa aseguran que bailar junto a su maestro ha sido la pasión que las ha mantenido por cuatro décadas.