Ser artista es compartir desafíos con una mirada poética: Silvia Santos

Como una vocera, así se asume la artista multidisciplinaria Silvia Santos, quien en 2022 se acerca al público para compartirle su canto, su poesía, su narración oral, su ilustración y su trabajo en general, mismo que la ha llevado a ser reconocida en Xalapa —lugar donde radica— y a nivel internacional.

Al referirse a su faceta como compositora, expresa que las canciones tienen color, textura y alas. Se van, vuelan, y allí va implícita una de sus grandes convicciones: “compartir la mirada particular, que no deja de ser la de los demás, porque es un espejo”.

Así, lo mismo habla de migración que de las preocupaciones de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. Ser artista, afirma, es ser sensible a compartir los desafíos propios y los que afrontan los demás desde una mirada poética. Cantar desde esta postura hace que sus canciones ya hayan tomado rumbos inimaginables, dice la artista, quien piensa que en algún lugar sus composiciones son cantadas o resignificadas, por ejemplo, para acompañar una pérdida.

Considerada un referente del arte en México, Silvia Santos se dedica a la música y toma al son jarocho como un elemento más en sus propuestas, sin dejar a un lado la poesía, que es uno de los ejes de su vida.

“Es una fuente de la que puedo abrevar y están allí siempre las palabras. Muchos de los poetas que leía de niña resignifican los momentos y voy caminando y reencontrando mismos temas pero desde otro punto de vista”. A sus 54 años de edad, Silvia Santos no sabe decir en qué área se siente más cómoda. “Es un todo. Cuando presento poesía cantada también está allí mi formación en el teatro. Me descubro haciendo hilos, muchos hilos, y uno me puede ayudar a darle soporte a lo otro”.

Silvia Santos no concibe la vida sin creatividad e imaginación. Durante el confinamiento de la crisis sanitaria comparte haber hallado nuevas formas de estar en interacción con los demás, como la narración oral con música original.

También prosperó su iniciativa Versos de tierra y mar, una serie de videos que estuvieron de gira por casas de cultura del estado.

En los últimos años emplea la frase “Golpe de mar” como una rúbrica de su trabajo multidisciplinario. No hay quien detenga su mente inquieta y continúa en la escritura de una hoja curricular extensa.

Para el futuro a corto plazo se sigue viendo creativa: “La única posibilidad que tengo es construir por elección y seguir aprendiendo. Hay mucho por aprender, construir y acompañar”. Para darle seguimiento a su trabajo se le halla en Facebook Golpe de Mar.