¿Quieres ser bailarina?, esto es lo que debes de tener

Orizaba, Ver.- El ballet es un arte en donde el talento y la pasión son importantes, pero se refuerzan con disciplina, constancia e inteligencia para poder alcanzar metas y superar barreras, ejemplo de ello es Sofía Martínez bailarina orizabeña que actualmente forma parte de las filas de la Compañía Nacional con maestros como Elisa Carrillo y Cuauhtémoc Nájera.

Hoy da inicio el Décimo Festival Internacional de Danza y serán los orizabeños Sofía Martínez y Alonso Tepetzi quienes demuestren en la gala de inauguración el talento y la pasión que los caracteriza.

Tenía 9 años cuando Sofía ingresó a ProVer una opción que su mamá tomó a consecuencia del asma que la pequeña padecía, ese padecimiento que en lugar de ser contraproducente cambió su vida, "cuando no estaba viendo los ensayos, siempre estaba viendo videos, o ensayando, fue algo que no te das cuenta pero me gustó demasiado", comenta Sofía.

Después de terminar sus estudios de preparatoria, la psicología era su opción para una profesión pero fue entonces cuando tuvo que elegir entre el ballet y la universidad y siguiendo su corazón optó por hacer una carrera dentro de la danza.

Lesiones y superación

Fue 11 años después que la oportunidad de entrar a la Compañía Nacional de Danza llegó y sin pensarlo tomó las riendas y dio lo mejor de su aprendizaje, sin embargo, la vida llena de pruebas le tenía preparada una de las más difíciles.

"Tenía dos semanas de haber entrado a la compañía cuando tuve mi accidente bailando, se me salió la rodilla y tengo dos cirugías de rodilla y una de tobillo, después de que te operas debes saber que ya no va a ser igual, pero debes ser inteligente y trabajar para mejorar eso", expresó.

Dejar el ballet nunca fue opción su preocupación era cuando iba a regresar a bailar porque no estaba en sus planes abandonar su pasión fueron 2 años los que tuvo que esperar para su rehabilitación.

"Incluso hubo alguien que me dijo ¿entonces ya no vas a regresar a bailar?, fue entonces cuando dije ¿cómo? nunca pensé en dejarlo".

Hoy Sofía Martínez regresa del continente europeo para bailar en Orizaba, la presentación en Alemania fue el pasado 5 de octubre con dos galas entre las que destacan el concierto de piano de Rochmaninov, "Castadiva" y la "Nostalgia de lo que no pudo ser", esto de la mano de Elisa Carrillo y Mikhail Kaniskin.

Respeto y admiración

Hay muchos maestros a los que la joven de 25 años respeta y admira, pero entre todos la figura de Martha Sahagún es un ejemplo, una persona que admira como persona y guía.

"La conocí hace 10 años y la sigo viendo igual, nos tiene mucha paciencia, porque nosotros de pronto nos lesionamos o que ya no queremos bailar y ella siempre esta dándote ánimos, la constancia que ella tiene con nosotros es la base del porque muchos seguimos, porque de no ser por ella muchos ya habríamos desertado desde hace mucho tiempo", explica.

Sofía Martínez Ríos comenzó en Prover ganando una beca que hoy gracias q su constancia, inteligencia, carisma y talento la ha llevado a alcanzar el éxito que según su sencillez, comenta "no puedes ser una mala persona y quererte ver divina en el escenario, la energía es algo que cuenta mucho".