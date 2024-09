Recorrer Xalapa es encontrar arte por todos lados: artistas hablan de la destrucción de “Cóatl”

Integrantes de la comunidad artística de Xalapa opinan que la destrucción de la escultura en cerámica Cóatl (“Serpiente Emplumada”) debe sentar un precedente para el cuidado y preservación de las obras de arte por parte de las autoridades, pero también, para educar a la población.

“Una escultura o cualquier obra de arte en espacio público es como un árbol, se le debe cuidar, y es una responsabilidad de todos”, expresa Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana.

Es momento también para que la población se sensibilice y vea a la capital del estado como un lugar con gran cantidad de obra artística | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“El hecho de que una obra no guste o no sea entendida no significa que no vale; merece respeto y formar parte de los beneficios de un plan de conservación”, añade.

¿Qué puedes hacer la población por el arte?

El gestor cultural Mario Santibáñez considera que es momento también para que la población se sensibilice y vea a la capital del estado como un lugar con gran cantidad de obra artística, en los camellones, en los parques, en lugares deportivos.

Cultura Genera polémica arte feminista en Xalapa; violencia, abusos y rencores se hacen públicos

“Los xalapeños y quienes habitamos esta ciudad somos privilegiados. Si la recorremos con calma y con la intención de descubrir arte, hay en todos lados”, expresa.

Apunta que el arte al aire libre otorga un sentido de significado e identificación a sus residentes.

Mario Santibáñez también destaca el valor de la interacción de las piezas fuera de los museos o galerías de arte.

“Muchas personas no visitan los espacios expositivos porque es una realidad que un buen porcentaje tiene la idea de que solo es para unos cuantos. En las calles o los parques se rompe la formalidad y eso se debe proteger”, indica.

Apunta que el arte al aire libre otorga un sentido de significado e identificación a sus residentes | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

A custodiar el patrimonio artístico

Como fundamental para el tejido social de las áreas urbanas define el artista visual Carlos Ortega la presencia de murales y esculturas en la capital del estado.

Él convoca a nativos y residentes a no solo pronunciarse cuando los daños ya están hechos sino a ser “custodios permanentes”.

“Generosamente los creadores donan sus obras; nos corresponde a todos cuidarlas, a denunciar la vandalización con autoridades que sepan escuchar al poblador. Ya es tiempo de tomar el poder que nos corresponde sobre nuestro patrimonio artístico”, dice.

Cultura Pinturas y dibujos “memorables”, honrarán la memoria de los exiliados españoles en México

Obras deterioradas en Xalapa

En recorrido por algunas zonas de la ciudad, es posible ver la falta de mantenimiento a algunas piezas, así como la poca atención que les brindan los transeúntes.

Los pronunciamientos se dan luego de que el pasado 9 de septiembre, la ceramista Elsa Naveda hizo pública la demolición de “Coatl”, Serpiente Emplumada que durante 17 años estuvo a la entrada del parque Natura.

La obra, autoría de Rocío Sagaón y Laura Navarro, permitía una interacción con niños y adultos. Con una longitud aproximada de ocho metros y cubierta con cientos de escamas (vidriado), logró convertirse en un ícono de Xalapa.

De acuerdo con lo dicho por el secretario de Medio Ambiente de Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, hubo intención de rehabilitarla y moverla, pero sobrevino un accidente por parte de personal encargado de los trabajos de lo que será el parque Naturalia.

Él convoca a nativos y residentes a no solo pronunciarse cuando los daños ya están hechos sino a ser “custodios permanentes" | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

La escultura fue construida en el 2007 durante el Simposio Internacional de Cerámica Escultórica Monumental de Xalapa, organizado por Elsa Naveda, Rocío Sagaón y Laura Navarro.

El encuentro contó con el apoyo de varios ceramistas locales que prestaron sus talleres, La ceiba Gráfica que hospedó a los artistas y el presidente municipal Ricardo Ahued, quien financió el proyecto.

De esta iniciativa todavía están en avenidas y parques de Xalapa las siguientes obras: Inflorescencia, de Rosario Guillermo, en el Barrio Xallitic, y Flores de Chachalacas, de Claus Domine Hansen, en la USBI.

También, Oba 2 y 2, de Priscilla Mouritze, en avenida Las Palmas; Cruceta, de Elsa Naveda, en el Circuito Presidentes; La Sotaventa, de Adán Paredes, en Murillo Vidal; Amaridiliáceas, de Maribel Portela, en el parque Bicentenario, y Bambúes, de Mariana Velásquez, en el parque El Haya.