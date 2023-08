Violencias siguen presentes en el escenario y mundo digital: Renee Goust

En el siglo XXI, los hombres mantienen el dominio en la industria musical y hay violencias presentes en el escenario y mundo digital de las que poco se habla, expresa Renee Goust, autora de canciones que se consideran himnos del feminismo.

En entrevista telefónica, previo a gira con parada en el puerto de Veracruz y Coatepec, la cantautora habla de los desafíos en su quehacer artístico. También se pronuncia a favor de las acciones con enfoque en la libertad de las personas y de la generación de espacios seguros.

La música, afirma, es un soporte más para el activismo feminista y transfeminista con narrativas para sitios libres de violencia, de respeto y de los derechos humanos de todas las personas.

¿A qué desafíos se enfrenta la cantautora al enfocarse en temas feministas y transfeministas?

Son muchos, comparte, pero especialmente nombra experiencias incómodas por menosprecio a sus capacidades y habilidades en audio y producción, aun cuando tiene una formación en la música y oído entrenado.

La violencia digital es otro de los retos. En redes sociales, dice, hay buenos comentarios pero también agresiones que, dependiendo de quien las reciba, pueden tener alto impacto a nivel personal y emocional.

Segura de sí misma, dice haber aprendido a no permitir que permeen en su forma de pensar y vivir, pues de hacerlo, de volverse sensible a esas palabras, no podría avanzar ni ser auténtica, mucho menos pararse en espacios públicos.

“Si escuchara los comentarios de personas desconocidas, todo sería complicado. No se puede tapar el sol con un dedo, no se nos permite expresarnos en un espacio que es nuestro”, expone.

“Es mi canción, es mi video y es para una comunidad de personas, amigas, activistas, que están buscando también donde se hable de lo que nos inquieta, pero se nos niega”, añade.

La cantante de “La cumbia feminazi”, “Querida muerte”, “Me gusta” y “Me cansé”, por mencionar algunas de sus canciones, asegura estar agradecida por los espacios donde sí hay lugar para personas como ella.

La originaria de Sonora observa cómo en el regional mexicano hay dominio de voces y perspectivas masculinas, mientras voces en el pasado como las de Ana Bárbara o Alicia Villarreal estaban presentes pero encasilladas en el arquetipo femenino; fuera de ello solo nombra a Chabela Vargas y Juan Gabriel, de quienes, dice, es un poco la escuela de la cual se nutre.

Al ahondar en los espacios para música feminista, menciona el caso de los festivales, donde muchas veces prefieren no incluirla para no polarizar, situación que, puntualiza, detiene el avance de mensajes urgentes en un país donde matan a once mujeres al día.

Por otro lado, celebra ser artista independiente; puede así crear la música necesaria para ella, auténtica, donde habla de sus inquietudes y su autoexploración.

“Habrá quien conecte y quien no, pero ese es el privilegio de ser independiente, no tener una disquera obligándote a repetir una fórmula de éxito”, declara.

Actualmente de gira, Renee Goust ya prepara también su nuevo material, donde trabaja nuevas propuestas de sonido y letras no precisamente feministas.

¿Cuándo será la presentación de Renee Goust en Veracruz y cómo adquirir entradas?

En el puerto de Veracruz habrá oportunidad de escucharla el 18 de agosto, a las 19 horas, en Chuchumbé, y el 19 de agosto, a las 20 horas, en Brújula, en Zoncuantla, Coatepec.

En su tercera visita al estado de Veracruz, asistirá con la baterista Gabriela Escobar y la bajista Karen Yvette. Los boletos ya están disponibles en boletia.com.