Rinden homenaje a mártires de la Revolución en espectáculo

La taberna de los muertos, psicópatas de la Revolución, está dedicada este año al centenario de la consumación de la Revolución mexicana, por lo que durante el recorrido que El Escondrijo, en coordinación con Miguel Ángel Carrillo ofrece, los asistentes podrán encontrarse con algunos mártires mexicanos.

Del 29 al 2 de noviembre, los amantes del suspenso podrán participar en tres recorridos diarios a partir de las 20: 30, 21:30 y 22:30, con posibilidad de abrir una más a las 23:30, indica el actor y director de teatro que este año está en la producción del espectáculo, que dirige Cutberto Orea.

Otra de las características que distingue el espectáculo de alrededor de 40 minutos que se ha presentado en el Escondrijo durante ocho años, es que es más performático, contará con danza, ritual y cine. La cuota de recuperación es de 70 pesos por persona.

En escena estarán cinco actrices-bailarines además del director que también actúa, asimismo estará abierta La taberna, donde los asistentes podrán degustar tamales, pambazos y chocolate.

Destaca que a diferencia de otros años en que el público asistía a una función de teatro de terror, ahora habrá más “danza del terror”, pues habrá más lenguaje del cuerpo y visual, puesto que una parte de la historia se contará en pantallas y otra en vivo.

Los personajes irán contando la historia a lo largo del recorrido por la misteriosa cabaña y sus recónditos rincones sin mucho texto, sino usando el lenguaje corporal, adelanta, pues se utiliza la danza como disciplina principal.

En otros años, el espectáculo era más teatral, con más actores y ahora se apuesta por las bailarinas con la idea de llevar la danza al terror o el terror a través de la danza.

En el escenario mayor, el público podrá presenciar un ritual, siempre manteniendo el formato de recorrido y el tono de terror.

Luego de más de un año de no trabajar, de buscar alternativas en las redes sociales, no es lo mismo, no se puede capitalizar igual, por lo que se requiere ya el trabajo presencia, pues los artistas tienen una misión, pues debe llevar un poco de distracción para que la gente se sienta mejor y sea mejor es muy importante que regresemos.

Opina que poco a poco se irá ampliando la capacidad de público porque se trabaja con aforos pequeños, por lo que los grupos independientes no se pueden capitalizar como en años anteriores, pero lo hacen con todas las ganas de regresar, de hacer su trabajo y de cumplir con la sociedad.

El Escondrijo se encuentra ubicado en la primera privada de José Mancisidor número 17 Bis, colonia Emiliano Zapata.