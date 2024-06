Sebastián Fund dona “El Extranjero” al lugar que le abrió las puertas en su origen como artista

Para Sebastián Fund, artista gráfico, acercar su trabajo a todos los recintos es importante y aunado a ello, mirar con igual de importancia los espacios para el arte locales como los internacionales.

Al hacer la donación de la obra "El extranjero" a la Biblioteca Carlos Fuentes dijo que su decisión parte de que ese recinto fue de los primeros espacios en los que pudo hacer una exposición importante- Bestias Negras 2017- y en querer acercar su trabajo.





“Decido donar la obra porque este lugar fue uno de los primeros espacios donde hice una exposición importante, individual. Considero que es también valioso compartir el arte en una cuestión pública y que no solo esté en recintos privados, colecciones privadas, sino también que esté en colecciones públicas para que el público pueda acercarse a mi trabajo artístico”.

Sobre la pieza de formato medio que ya se expone, dijo tiene una técnica mixta que se basa en el grabado principalmente.

“Una técnica de colografía, después tiene una intervención de tinta india, acuarela y creo que es acrílico el fondo. La pieza se llama El extranjero, particularmente decidí donar esta pieza porque yo soy de ascendencia argentina y me nacionalicé hace como 20 años mexicano y siempre tuve este tema de identidad de ser extranjero,”.

Lo que simboliza esta pieza, añadió, es justo sentirse parte del lugar, de Xalapa y de este espacio. “Y a partir de ahí pues esta es la obra que decidí compartir con la biblioteca”.

Su primera exposición en la Galería fue entre el 2017 y 2018, por lo que ahora busca no olvidarse de los espacios que en un principio abrieron sus puertas para su trabajo.

“Es una retribución también a los recintos y sobre todo pues también que la obra pueda estar viva en un espacio público”.

¿Quién es el artista Sebastián Fund?

Y es que Sebastián Fund, que tiene más de 27 años viviendo en Xalapa egresado de la Facultad de Artes, actualmente tiene una exposición en el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) en la Galería de Arte Contemporáneo.

“Me interesa no solo estar buscando una salida nacional e internacional sino también tener una presencia estatal, local, no olvidarse también de eso. Para mí es fundamental, es como mirar hacia atrás o mirar con igual de importancia lo local que lo internacional, por ejemplo, ahorita justo acabo de tener una mención honorífica en Barcelona en un concurso de gráfica, también es esa dualidad, no hay competencia en eso, para mí es como la prioridad, ambas partes”.

Agregó que al recibir la apertura de instituciones públicas como el IVEC e incluso del sector privado también lo motiva a realizar una retribución social hacia el estado, “para mí es fundamental”.

Para Sebastián, en Xalapa el tema cultural y la difusión está resuelto; sin embargo, consideró necesario reforzarlo en las periferias y descentralizar el arte.

“Creo que es importante, los programas de inclusión de los sectores quizá más aislados o quizá marginados, como iniciativas también de retribución a las periferias, a la descentralización del arte”.