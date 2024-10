“Me enamoré de Día de Muertos en Coatepec”: Silvana Estrada regresa a Veracruz para celebrar la vida y la muerte

La cantautora veracruzana Silvana Estrada regresa a su tierra de origen con un premio Grammy, giras internacionales, conciertos con boletos agotados y una convicción...

Mantener los sueños, porque son una fuerza invencible que nadie te puede tumbar

“Los sueños hay que cuidarlos mucho, como se cuida a los amigos y lo amado. Los sueños son un motor, nos mantienen de pie. Procurémoslos, igual que el deseo y el permitirnos ir por lo que nos da felicidad”, expresa en entrevista.

Desde Bogotá, Colombia, emocionada por la buena respuesta del público, acepta que llegar al actual momento de valoración a su música conlleva años de esfuerzo y resistencia, de defensa de los sueños, y en mensaje a quienes lo estén pasando mal, los alienta a creer en sí mismos.

En sus palabras es constante el término “comunidad”. A sus 27 años, dice haber comprendido el poder de ir en colectivo, de sostenerse los unos a los otros, de dejar a un lado el egoísmo.

La cantautora veracruzana Silvana Estrada regresa a su tierra de origen con un premio Grammy, giras internacionales y conciertos con boletos agotados | Foto: Cortesía / Alejandra Mar

“Una comunidad fuerte genera el espacio para que lo buscado suceda. Los espacios, el cariño y los sueños son centrales para mí hasta el día de hoy. Me siento en una posición privilegiada, pero en realidad siempre fui muy firme con mis sueños”.

Considera no ser quien para dar consejos, pero sí enfatiza nuevamente en defender los sueños como el bien más preciado, para cualquier oficio y profesión, y sobre todo para las mujeres.

“Las mujeres no tenemos esta idea de los varones de ‘sé lo que quieras ser’. De alguna manera hay restricciones. Como feminista, creo que uno de los desafíos más importantes es aprender a vivir por una misma, por los sueños propios, por darnos cariño y ternura, por cuidar la ilusión”.

Su regreso a Veracruz tras años de música por el mundo

El próximo 2 de noviembre, cuando se presentará en el Foro Boca, Silvana festejará la vida y la muerte con su espectáculo “Ofrenda”, “con la mente y el corazón llenitos de amor y gratitud”.

La música, dice, es su motor, y qué mejor que hacerla en un pedacito de la entidad de donde se ha nutrido, donde están sus padres y los recuerdos de la infancia y la adolescencia, las bases de quien es hoy.

El próximo 2 de noviembre, cuando se presentará en el Foro Boca, Silvana festejará la vida y la muerte con su espectáculo “Ofrenda” | Foto: Cortesía / Alejandra Mar

Al hablar de “Ofrenda”, solo presentado previamente en la Ciudad de México, en 2019, y en Guadalajara, en 2023, lo describe como un encuentro para convocar a los muertos, a los seres queridos, para celebrar su amor y convertir la vida y la muerte en una sola fiesta.

La cantante originaria del Pueblo Mágico de Coatepec menciona:

El poder llevar este ‘show’ a Veracruz me llena el corazón de alegría. Hace años que no hago un concierto allá y poder volver me hace una ilusión tremenda

“Yo me enamoré de Día de Muertos en Coatepec, con la neblina, el olor de las mandarinas, el cempasúchil y la flor ‘moco de pavo’. Volver con ‘Ofrenda’ es un poco dar algo a cambio de toda esa magia que me regaló Veracruz, rendirle tributo a un estado donde estos días se viven con tanta intensidad y belleza. Algo de lo que deberíamos estar muy orgullosos. ¡Qué suerte ser de Veracruz!”.

Previo a dos recitales en Quintana Roo, el 30 y 31 de octubre, y a su participación en la primera edición del Spotify Mexcla en la Ciudad de México, el 3 de noviembre, se reitera un ser agradecido.

El 2024 ha sido de gran consolidación, y entre sus logros del año destacan su nominación al Grammy anglo como Mejor Interpretación de Música Global, por “Milagro y Desastre”, y particularmente la primera portada en su carrera para Rolling Stone en Español, en mayo reciente.

Tiempos de alegría para Silvana Estrada

Al preguntarle cuál es el momento que vive como profesional con trayectoria reconocida internacionalmente, responde que son tiempos de alegría, pero también de reflexión y de continuar un camino con el cual ya se identifica plenamente.

A sus 27 años, dice haber comprendido el poder de ir en colectivo, de sostenerse los unos a los otros, de dejar a un lado el egoísmo | Foto: Cortesía / Alejandra Mar

“El jazz me da la libertad, el son jarocho le da aportes a mi canto y el folklore latinoamericano se presenta a la hora de componer. Crecí en un ambiente musical, con papás lauderos, y todo se fue instalando en mi manera de crear. Realmente la música de ahora está empapada de tradición, está enraizada, pero sin temor a la experimentación”.

En tiempos convulsos a nivel mundial, se pronuncia por seguir cantándole a la vida y al amor, por seguir creyendo que el arte sí salva vidas, países y sociedades.

En tiempos convulsos a nivel mundial, se pronuncia por seguir cantándole a la vida y al amor junto a su gran equipo | Foto: Cortesía / Felipe Martínez

“Me interesa dar luz a algo que ya sucede: reunir a mucha gente en un mismo espacio para escuchar música, compartir la belleza y la emoción, que estén en espacios seguros para llorar, reír… El hecho de que después del ‘show’ personas muy tímidas salgan con nuevas amistades, que se contacten en redes sociales y ya no vayan solas… El poder de la comunidad realmente me mueve a seguir hablando del amor”.





