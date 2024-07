Hacerlo a pesar del miedo: ilustradoras envían mensajes de lucha y sororidad a través de sus carteles

Sofía, Kenia y Leslie han logrado sumarse a la lucha feminista haciendo lo que más les apasiona: ilustrando. Así, han podido enviar mensajes de fuerza, lucha, sororidad a otras mujeres a través de carteles que después de las marchas feministas le han dado la vuelta al mundo.

“Hagan las cosas a pesar de tener miedo, el miedo, aunque lo tachamos como algo malo y que nos puede limitar, también puede ser una señal de que lo que estamos haciendo está bien”, afirma la ilustradora Sofía Perusquía.

¿Cuál es el mensaje de las ilustradoras a las niñas, adolescentes y jóvenes?

Previo a participar del Sexto Encuentro de Ilustradoras e Ilustradores en la Feria Nacional del Libro Infantil Y juvenil junto con Kenia Lara y Leslie Rivas, llamó a las niñas, adolescentes y jóvenes como ellas, a salir de la zona de confort a pesar del miedo y saber que no están solas.

La además tatuadora desde hace casi 4 años dice que en este momento su trabajo está más enfocado en el tatuaje y le gusta encaminarlo en la botánica y los animales. “Es un poco complicado a veces, pero me gusta mucho y en la ilustración me gusta mucho hacer retratos de mujeres y también cosas botánicas”.

Sostiene que para ella no ha sido difícil ir abriéndose paso porque ha estado rodeada de personas que le apoyan, como su madre. “Sí, he tenido experiencias malas o negativas y no solo de hombres sino de mujeres, lo que también es algo importante creo”.

Su aportación a la lucha de las mujeres, considera, es seguir aprendiendo, pues a sus 21 años refiere que todavía tiene mucho que aprender del feminismo y de la ilustración. “Entonces estar en constante aprendizaje, seguirme informando y compartir lo que sé, desde una manera gentil y amable”.

Kenia Lara de 26 años, dice que los últimos cinco los lleva ilustrando, cuyo interés inició con la carrera de Artes Visuales donde comenzó a buscar su estilo.

“Fue en el 2020 cuando me di más libertad de encontrar lo que me gustaba hacer y fue así que me empecé a dedicar más a la ilustración digital. Mi estilo es un poco más infantil, colorido, redondeado y me gusta ilustrar temáticas que se me hace importante que se visibilicen, me gusta hablar del amor propio, el feminismo y sobre algunas situaciones personales con las que las personas también se pueden identificar”.

Sostuvo que su trayectoria hasta ahora le ha dejado buenas experiencias pues incluso se ha dedicado a hacer carteles para las marchas feministas y ha disfrutado ver cómo las mujeres los utilizan y se identifican con ello.

Allí ha plasmado cuestiones como la hermandad, sororidad, estar unidas y remarcar las intersecciones que cruzan al feminismo como las discapacidades y mujeres trans.

“Y cómo tanto en el país como en otras partes, en otros países me han llegado personas que utilizan los carteles entonces para mí ha sido algo muy emocionante ver cómo participar en el movimiento y que mis ilustraciones formen parte de ello, siempre hay comentarios de personas que no están de acuerdo con el movimiento, pero siempre es lo más mínimo, y siempre trato de tomarlo con mucha tranquilidad”.

Su mensaje para las niñas y adolescentes que se sienten atraídas por la ilustración es que dibujen mucho, que no se detengan, que encuentren su propio estilo y compartan lo que más les gusta, “que siempre tengan presente el mensaje que quieren compartir en su ilustración y que respeten su proceso”.

Leslie Rivas de 24 años, también ilustradora, dice que desde los 18 años empezó con un trabajo la Editora de Gobierno pues siempre le ha gustado dibujar y encontró que esta es una forma muy sencilla de comunicar a los demás ciertas cosas. “Y a mí me gusta mucho ilustrar cosas que comuniquen cosas sociales como feminismo, de niñez, etcétera”.

Por ello, expuso que también ha hecho mucha gráfica de cartel, y en redes sociales a través de hacer investigación de ciertos temas elabora algunas infografías para hacer la información más accesible. “Realmente esto no ha sido difícil, la cosa es saber hablarlo, hablar de feminismo sin ofender a nadie y ese ha sido mi trabajo, hablar desde el respeto para todas, todos y todes”.

Leslie le dice a las niñas que si quieren hablar de un tema relacionado al feminismo, hacerlo de forma gráfica siempre llamará la atención, pero también trabajar en los temas de su gusto e interés que seguramente también será atractivo para alguien más.