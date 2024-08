La marimba lo acompañó desde niño: Jorge Barranco y su historia en la música

“Era música o música”, relata con una sonrisa en el rostro el renombrado marimbista Jorge Barranco García, director del grupo Tlen Huicani Maderas de la Universidad Veracruzana, sobre su historia de cómo comenzó a tocar este instrumento.

Entrevistado minutos antes de su participación en el Cuarto Encuentro de Marimbas, comentó que su herencia musical tiene su origen en su familia, dado que su padre Jorge Barranco Utrera fue el fundador de la marimba Lira Costeña hace más de cinco décadas.

Jorge Barranco García es director del grupo Tlen Huicani Maderas de la UV | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Así que desde pequeño estuvo inmerso en un mundo musical único y que especialmente tiene que ver con una marimba. “Yo iba con él a sus presentaciones y comencé tocando el güiro. Mi padre también me enseñó a tocar la batería y ya cuando consideró conveniente me legó todo lo que sabía de la marimba”.

Subraya que fue una grandísima bendición el haber aprendido a tocar este instrumento musical porque hasta la fecha, “cuando me preguntan que si me hubiera gustado ser otra cosa, contesto que no, porque aunque respeto todas las carreras y las profesiones, lo mío era la música. Es una gran bendición porque me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente y visitar más de una veintena de países”.

Recalca que ha participado en diversos festivales internacionales de marimba por el mundo, “he tocado con los mejores, en el país ha acudido a eventos musicales en Oaxaca y Chiapas, donde están las más importantes marimbas del país y del mundo”.

Cuestionado sobre lo difícil que resulta tocar la marimba, aclara que la enseñanza que tuvo en su familia le facilitó las cosas, pero ahora disfruta mucho de dar lecciones a los niños y niñas. “Me gusta mostrar y formar a los menores en este instrumento, doy tutorías a jóvenes y claro que me interesa fomentar el aprendizaje de la marimba”.

Subraya que fue una grandísima bendición el haber aprendido a tocar este instrumento musical | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Jorge Barranco García dice que la bendición de aprender música es que no tiene fin. "Siempre hay un género que perfeccionar y aprender, porque puedes ser muy bueno en tocar las melodías populares, pero debes alcanzar lo máximo en danzón, clásico o jazz, así que siempre hay algo nuevo que asimilar”.

Dice que la vida en la música es tan amplia que cada día hay algo nuevo que perfeccionar, “así que creo que faltan espacios para acercar a los niños a esta formación. Aprender a tocar la marimba es como cualquier instrumento requiere de un fuerte compromiso, de disciplina e incontables horas en práctica. Hay que estar ensayando siempre. Es necesario hacerlo muchas horas hasta que se llegue al punto en que te sientes satisfecho”.

Dice que la vida en la música es tan amplia que cada día hay algo nuevo que perfeccionar | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Durante la entrevista estuvo acompañado por su hermano Joel Barranco García, saxofonista también de Tlen Huicani Maderas, quien expuso que al pertenecer a la misma familia la música era su destino y que es sin duda una profesión que disfruta.