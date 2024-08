Homenajea UV a la cantante Alma de la Rosa por más de 43 años de música

Xalapa, Ver.- Por poco más de 43 años dedicados a la interpretación, promoción y difusión de la música tradicional mexicana y latinoamericana, la cantante Alma de la Rosa Sánchez fue homenajeada en su casa, la Universidad Veracruzana (UV).

Familiares, amistades, comunidad artística y público general se congregó en el foro artístico de Difusión Cultural para acompañar a la maestra, quien ha destacado por su participación en el grupo Tlen Huicani, dentro del Ballet Folklórico-UV.

¿Cómo fue el reconocimiento de la Universidad Veracruzana hacia la cantante Alma de la Rosa Sánchez?

En el marco del inicio de una nueva etapa por su jubilación, Alma de la Rosa recibió un reconocimiento por su amor y entrega en cada una de las presentaciones que tuvo, tanto en Veracruz como en otras entidades del país.

Además de anécdotas de sus compañeros y mensajes de los artistas Roberto Aguirre Guiochin, Raúl Monge y María del Pilar García, el público disfrutó la voz de la artista de la Ciudad de México que eligió a Xalapa para desarrollarse profesionalmente.

En la emotiva ceremonia, Alma de la Rosa también tuvo el cariño de su hermano Alberto de la Rosa; juntos recordaron a su madre, Luz del Carmen Sánchez, quien fue cantante y pianista en Bellas Artes, además de compositora de una de las canciones que se escucharon.

La maestra manifestó su gratitud con la vida por ser parte de una familia de músicos y por haber encontrado en su camino al folklorista Miguel Vélez Arceo, quien la escuchó en una reunión y al poco tiempo ya se había incorporado al Ballet Folklórico, en el lanzamiento del programa “Latinoamérica es”.

El llanto y la nostalgia se apoderaron de la homenajeada, pues aseguró que es tiempo de disfrutar más a sus nietos y a su familia, pero si por ella fuera, continuaría en Tlen Huicani y el Ballet, a cuyos integrantes, dijo, aprendió a querer y a hacerlos sus amigos.

En el homenaje no faltó la música de Tlen Huicani ni de la maestra, quien no dijo adiós sino hasta pronto / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

De su semblanza destaca que la egresada de conservatorio también se desempeñó como maestra de primaria e integrante del Coro-UV, antes de integrarse a Tlen Huicani. En los últimos años se ha venido desarrollando también como profesora de expresión artística en Coatzacoalcos, Acayucan y Xalapa.

Emocionada, recibió palabras de gratitud por su entrega y compromiso, así como por ser “parte de la historia de la música tradicional y de la Universidad Veracruzana”. Especial mención hicieron a su interpretación de "Vírgenes del sol".

Alma de la Rosa recibió un reconocimiento por su amor y entrega en cada una de las presentaciones que tuvo / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

En el homenaje no faltó la música de Tlen Huicani ni de la maestra, quien no dijo adiós sino hasta pronto; manifestó su interés por seguir cantando cuando haya invitaciones.

"He sido muy feliz dentro del grupo. Yo no quería irme pero es lo justo. Tengo que irme a descansar. Me voy con el corazón lleno de amor, con muchos amigos artistas”, expresó para luego recibir prolongado aplauso.

