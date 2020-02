Veracruzano triunfa en competencia mundial de piano

Xalapa, Ver.- Alejandro Corona, joven pianista xalapeño de 15 años de edad, quien desde pequeño empezó a acumular logros, sumó uno más este mes al obtener el Primer Premio en la Competencia Internacional de Música a la Mejor Interpretación de Mendelssohn.

En entrevista, el instrumentista explicó emocionado que el certamen es convocado anualmente por la Confederación de Conservatorios Alemanes con la finalidad de celebrar el aniversario del nacimiento de quien fue compositor, director de orquesta y pianista de música romántica.

En dicha competencia participaron músicos de diferentes países, en categorías definidas por edad e instrumento. Para colocarse en el primer sitio del encuentro, interpretó el Concierto de Mendelssohn en Sol Menor para Piano y Orquesta.

“Haberme colocado en el primer lugar me hace sentirme muy feliz porque aunque no hay un estímulo económico, sí es muy motivador y curricularmente tiene un gran valor”, expresó quien actualmente estudia el segundo semestre de la Licenciatura en Piano en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, entidad académica que le otorgó recientemente una beca.

"Este apoyo también me hacer sentir mucha alegría porque me da la oportunidad de ofrecer conciertos en escuelas de Xalapa. Como parte de la beca, a manera de retribución social, me programaron recitales en colonias".

Concierto para niños en escuela de Xalapa/Foto: Cortesía|@alejandrocoronapianista

El pianista, quien tiene predilección por Chopin y Bach, de quien destaca su toque, articulación y elegancia, considera que es necesario compartir las manifestaciones artísticas con otros públicos que no tienen fácil acceso para asistir a una sala o a un foro.

Yo sí creo que el arte sensibiliza y puede contribuir a generar momentos de alegría y tranquilidad, por eso, mi hermana Aisha (violinista) y yo tenemos un dúo y entre nuestros próximos proyectos está llevar la música a hospitales, asilos y escuelas.

Alejandro rememora que él desde pequeño estuvo cercano a la música porque sus papás a eso dedican; su hermana incluso ganó el Premio Nacional de la Juventud 2019. Sin embargo, aclara que jamás se ha sentido presionado por hacer lo mismo que su familia. En lo que sí cree y ha visto en su casa es en la importancia de la disciplina, el esfuerzo, “y tener claro que a veces pareciera que no hay recompensa o reconocimiento a lo que se hace, pero sí llega el momento”.

Uno de los sueños de Alejandro es continuar su carrera profesional en el extranjero, pero por el momento, está enfocado en sus estudios bajo la tutela del maestro Leonardo del Castillo y a la espera de continuar compartiendo su música con el público de México.

SEMBLANZA

En 2017, Alejandro participó en audiciones de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y obtuvo reconocimiento por su destacada participación. Entre sus logros sobresalen el primer lugar en el concurso nacional Niños Sinfónicos, su debut como solista con la Orquesta Sinfónica Silvestre Revueltas, la aceptación por audición en los cursos internacionales que ofrecen el Chloé Trevor Music Academy y la University of North Texas, así como el primer lugar en Best Kabalevsky Performance International Music Competition.