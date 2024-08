¿Te animas a probarlo? Veracruzanos crean juego de rol basado en la cultura maya

Ice Stone Company está integrado por cinco veracruzanos, entre radiólogos, diseñadores y contadores que crearon “Itzae The sunfall”, un juego de rol inspirado en la cultura maya.

Los aficionados de esa clase de juego crearon un escenario fantástico donde se encontrarán con las criaturas ancestrales de distintas culturas, lo que ayudará a que los jóvenes se interesen más por su cultura y sus raíces.

Binda Yanet Jiménez Toledo, egresada de la Universidad Festival de Diseño en la carrera de Diseño Industrial y directora del proyecto dice que, aunque el juego de rol no es muy conocido en el país, sí lo es en otros lugares del mundo.

¿En qué consiste el juego de rol “Itzae The sunfall”, inspirado en la cultura maya y cómo nació la idea?

Este juego de mesa está inspirado en la cultura maya que se le llama también “tabletop game TTRPG”. En estos, los jugadores se encarnan en personas, o los personajes que tiene el juego, y los sobrellevan en una historia.

“Por ejemplo, te dan el libro, las reglas, lo que tienes que hacer. El que se encarga de llevar la historia es el que desarrolla la historia, pero tú con tu propio personaje te puedes desenvolver como tú quieras. Te puede pasar tanto como que quieras seguir la historia linealmente, o tú dices, no, pues me quiero ir a esta ciudad acá porque me llamó la atención y el que se encarga de llevar la historia la lleva junto contigo”.

Los aficionados de esa clase de juego crearon un escenario fantástico donde se encontrarán con las criaturas ancestrales de distintas culturas / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Dijo que todo nació desde la idea de que no hay muchos juegos de rol inspirados en la cultura maya, por lo que consideran que es un terreno inexplorado en el que quisieron imprimir su sello, creatividad y personalidad también.

“No hay juegos que estén bien inspirados se podría decir, por parte de la historia, por parte de los objetos que existen, la cultura prehispánica, o sea, hasta incluso detalles culinarios, todo esto, la ropa, las joyas, la indumentaria. Nos basamos en todo esto para poder sacar el juego”.

Todo nació desde la idea de que no hay muchos juegos de rol inspirados en la cultura maya, por lo que consideran que es un terreno inexplorado / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Lo que buscan así es impulsar la empresa con este juego de inicio, pero después sacar expansiones y quizá a futuro otro tipo de juegos, que no estarían limitados a la cultura maya.

“A pesar de que no se conozca mucho sobre estos juegos aquí en México, en otros lugares del mundo son muy conocidos, queremos que se financie precisamente en una plataforma americana, ya que los que son americanos o españoles, incluso alemanes les gustan mucho esta clase de juegos, allá es donde más se compran, y aquí en México poco a poco ha ido creciendo el interés por estos juegos”.

El libro está casi listo, pues solo se está puliendo y ahora buscan financiarlo en la plataforma de Kickstarter. Esta es una plataforma de financiamiento para proyectos creativos de todo tipo: desde películas, juegos y música hasta arte, diseño y tecnología, por lo que está lleno de proyectos innovadores que se hacen realidad gracias al apoyo directo de otras personas.

“Puede financiarse tanto con gente de otros países, que es el objetivo principal, de hecho, pero creo que también es una buena manera de llamar la atención a la gente de México, y que no solo vean ese juego, sino que van a ver más con otros estilos”.

El libro está casi listo, pues solo se está puliendo y ahora buscan financiarlo en la plataforma de Kickstarter / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

La meta es reunir entre 5 y 6 mil dólares, con lo que podrían, dice, iniciar e impulsar mejor la empresa conformada por Siddartha Torres Romero, Emanuel Alexander, Daniel Alberto Candelario , Luis Eduardo y Binda.

“Pues apenas está terminado, pero son 5 años de desarrollo, porque cada uno trabajaba y yo estudiaba, y ahorita pues todo mi tiempo es para el negocio, yo soy la ilustradora y un compañero, pero chistosamente para quienes como piensen que nada más uno está como nacido en una caja y ya no puedes hacer más, uno de ellos, dos estudiaron radiología y uno es contador. Los que estudiaron radiología son aficionados a esta clase de juegos, ellos crearon el sistema y la historia”.

Binda Yanet Jiménez Toledo comparte que el juego se muestra en Kickstarter como “Itzae The sunfall”, donde se pueden suscribir / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

De esa forma, invitaron a quienes gustan de los juegos de rol, a apoyar al proyecto a través de la plataforma de Kickstarter.

El juego se muestra en Kickstarter como “Itzae The sunfall”, donde se pueden suscribir, “va a salir hasta noviembre, pero si se suscriben apoyan al algoritmo en Kickstarter para que llegue más gente y de esa manera se impulse mejor el proyecto”.

