¿Xalapa tiene influencia de Polonia?; anuncian actividades artísticas

Con la presencia del embajador de Polonia en México, Maciej Zietara, la Universidad Veracruzana celebrará las relaciones e influencia artística que la nación europea ha tenido en la música, la literatura y el arte gráfico y visual producidos en Xalapa, desde la década de los 70.

El festejo incluye dos jornadas programadas para el 21 y 22 de abril, cuando se efectuarán conciertos, charlas con editores, así como la inauguración de la exposición "Maestros del cartel polaco. Metáfora visual y teratología".

"La presencia de artistas polacos en Xalapa no solo ha fortalecido los lazos culturales sino que también ha dado impulso a nuevas miradas de creación", expresa en entrevista José Manuel Morelos, director del Instituto de Artes Plásticas de la UV.

En el caso de los carteles enfatiza en un hecho trascendente: la llegada del diseñador Wiktor Górka a México y a la máxima casa de estudios del estado, a quien se atribuye el hermanamiento artístico de dos naciones.

En la exposición, que será inaugurada el jueves 21 a las 19 horas en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas, el público podrá conocer 40 carteles de 22 diseñadores como Henryk Tomaszewski y Wiktor Górka. Roberto González Lozano, coordinador de la Galería, da a conocer que también se podrá ver obra de Barbara Pacioreck, Kaja Renkas, Roman Cieślewicz, Waldemar Świerzy y Joanna Tyborowska, por mencionar a algunos de los autores.

Al referirse a la esencia del cartel polaco, el embajador Maciej Ziętara apunta que la Escuela Polaca del Cartel nació como una especie de juego con el poder político.

“Se conformó a mediados de los años cincuenta, cuando, con la muerte de Stalin y la política del ‘deshielo’ en el bloque soviético se abrieron espacios de una relativa libertad artística. Los diseñadores se liberaron de los rigores del ‘socialismo realista’ que, hasta aquel momento, fue obligatorio como el único estilo artístico permitido”. Apunta que en esta etapa ganaron no sólo la libertad creativa, sino también la oportunidad de presentar sus obras a un público masivo: “La censura no intervenía demasiado porque desde la perspectiva del poder, el cartel no era percibido como potencialmente subversivo, sino un arte accesible para el pueblo trabajador”.

Los cartelistas polacos no tenían que sujetarse a las exigencias del mercado, a diferencia de sus colegas del mundo capitalista, enfatiza en el texto de sala que acompaña a la exposición, a la vista del público del 25 de abril al 27 de mayo, en Belisario Domínguez 25.

En la misma Galería, el jueves 21 a las 17:30 horas, distintas personalidades hablarán de las oportunidades de intercambio estudiantil que hay en Polonia, mientras el viernes 22, a las 17 horas, Agustín del Moral, Mario Muñoz y Elka Fediuk hablarán de literatura polaca en la Editorial de la UV.

En esta área sobresale el trabajo que como traductor realizó Sergio Pitol, pues fue el responsable de difundir la obra de escritores como Jerzy Andrzejewski al español y también de dar a conocer la cultura polaca en México.

Y es que, de acuerdo con su semblanza, Sergio Pitol estuvo en Polonia en varias ocasiones, tanto como becario como agregado cultural de la Embajada de México. Otra de las obras sobresalientes es la “Elogio del cuento polaco”, con selección y prólogo de Sergio Pitol y Rodolfo Mendoza; recopila textos de 35 autores de Polonia representativos de la segunda mitad del siglo XIX hasta Daniel Odija, nacido en 1974.

El programa continuará a las 18 horas en la Facultad de Música con un concierto a cargo de las violinistas Maja y Agnieszka Maklakiewicz, y los pianistas Miguel Flores y Ryszard Siwi.