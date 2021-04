¡Ya hay nuevo nombre para Papalote! Ahora será "Sin límite"

“Sin Límite” es el nombre que sustituirá a “Papalote, El Espacio de los Niños”, luego de un amplio escrutinio para elegir entre cientos de propuestas y la que obtuvo el primer lugar fue la enviada por Yahir Alonso Rodríguez Mendoza, originario de la capital del estado de Chihuahua, quien al enterarse de la noticia dijo emocionado: “Voy a tener una compu para hacer la tarea”.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, el pequeño, acompañado por sus padres y hermanas, destacó sentirse feliz de tener una laptop y orgulloso de que la sección infantil se llamará Sin Límite. “Cuando mi mamá me dijo, me bañé y me puse guapo porque gané”, dijo Yahir emocionado.

Mis hermanas me ayudaron a ponerle el nombre, les dije que quería que se llamara así porque ellas dicen que los niños pueden llegar hasta donde quieran si se esfuerzan, que pueden conseguir muchas cosas si estudian mucho comentó Yahir

El pequeño agregó: “Cuando mi abue o mi mamá me dan el Papalote, me gusta mucho colorear, hacer los ejercicios, aprender y jugar con lo que ponen”.

Yahir se mostró contento de que su propuesta hubiera ganado de entre casi 200 participantes / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La familia de Yahir también se mostró feliz con la noticia. “El Heraldo es una empresa que queremos mucho, desde que era una niña lo leo porque en mi casa podían faltar las tortillas, pero nunca El Heraldo; mi madre no iniciaba el día si no lo tenía en sus manos y nos inculcó el amor por este periódico. Crecí, tuve a mis hijos y sigo los pasos de mi mamá, estoy muy emocionada porque mi niño se ganó la computadora y porque tendrá el nombre que él propuso; para nosotros este periódico es como de la familia”, puntualizó Rocío Ivonne Mendoza Martínez, mamá del ganador.

Participaron de casi todo el país

La convocatoria para seleccionar el nuevo nombre del suplemento infantil concluyó el pasado lunes 26 de abril y como se informó, la elección del primer lugar estuvo a cargo de los directores de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Tras una revisión de casi 200 propuestas, se consensuó y eligió el nuevo nombre de la sección, tras lo cual se contactó vía telefónica a los padres de Yahir para darles la noticia.

En la selección del nombre, quedó como segundo lugar: “Solecito para niños”, enviado por Zuria Denisse Domínguez González, oriunda de Tampico, Tamaulipas y, en tercer lugar, “El cubo de la diversión”, idea que propuso Emiliano Reséndiz Carmona, de Teoloyucan, Estado de México.

Agradecemos la entusiasta participación de niñas y niños de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, que nos mandaron sus propuestas a través del correo electrónico suplementosoem@oem.com.mx