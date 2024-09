¡Ya huele a Todos Santos! En Xalapa dedican un taller a la elaboración de calaveras y mojigangas

En Xalapa empieza a oler a chocolate, tamales y pan de muerto, por lo que hay quien se empieza a preparar para una de las celebraciones más esperadas por los mexicanos, como es el Día de Muertos, con la elaboración de calaveras y mojigangas.

Papel periódico, engrudo, unicel, pinturas y mucha creatividad es todo lo que se requiere para elaborar verdaderas piezas de arte. La idea es conservar las tradiciones y realizarlas con materiales básicos y económicos; en la decoración se vale de todo.

También te podría interesar: Se pierde una joya histórica; Recinto de la Reforma deteriorado y sin pintura [Fotos]

Esta es una tradición que viene de José Guadalupe Posadas, creador de la famosa Calavera Garbancera, después nombrada como La Catrina, recordó Rosario Cruz, tallerista de la dirección de Cultura del Ayuntamiento de Xalapa.

“Y hoy tenemos como representación de las tradiciones mexicanas Las Catrinas y las Calaveras y las Mojigangas, tomamos como ejemplo las de San Andrés Tuxtla, de aquí de Veracruz”, cuenta.

Cerca de 25 personas, se reunirán durante los miércoles de septiembre y octubre para aprender a elaborarlas. Reciben una guía de inicio, pero lo demás es la imaginación de quien la elabora.

Realizan talleres de elaboración de calaveritas y mojigangas | René Corrales / Diario de Xalapa

“Cada quien le pone pintura o lo hace más sencillo o le pone alguna otra cosa que ellos manejen desde bordados hasta nuevas ideas y creatividad y también utilizan la tecnología y algo también importante es la unión que representa todo esto, esta red de apoyo del contacto con las personas, de sociabilizar, de conocer y eso es lo que hace la tradición”.

¿Ha crecido el interés por Día de Muertos?

La tallerista sostiene que en los últimos años ha crecido el interés por la celebración del Día de Muertos pues cada vez hay más actividades como desfiles, representaciones artísticas y todo tipo de expresiones en torno a esta fecha.

Cultura Recorrer Xalapa es encontrar arte por todos lados: artistas hablan de la destrucción de “Cóatl”

“Antes era Naolinco, pero ahora es también Xalapa, Coatepec, Xico y en todos los pueblitos y esto ha ido aumentando y acrecentando lo que es la tradición mexicana, no solo en México, ya vienen del extranjero a visitarnos, hemos visto que desde la Ciudad de México hasta los lugares pequeños se ha ido incrementando las visitas en esos días”.

Mharya Flores, otra de las talleristas, explicó que para elaborar una mojiganga se requiere de cerca de tres semanas y aunque el peso varía, pueden ser de alrededor de 3 kilogramos para quien busque cargarla durante algún evento o desfile.

“En Xalapa yo no he visto muchas mojigangas lo que me hace voltear a verlas y tratar de desarrollarlas, esta es una forma de hacerlas porque tomé cursos de cartonería y sobre eso estamos trabajando en hacerlas. Es difícil elaborarlas, yo cree las formas para poder hacer los círculos y las cejas y sí se lleva su tiempo y de prueba y error hasta que salió, en desarrollar la forma tardé como mes y medio, y hacerla ya con las piezas es menos tardado”.

Las mojigangas son muy utilizadas en los carnavales, pero últimamente son muy vistas en los desfiles que se realizan en estas fechas en que los mexicanos esperan el regreso de sus seres queridos.