27 años de disciplina; Celso volvió del taekwondo un estilo de vida

“Los tiempos de ahora son más difíciles y el respeto es la base, y si todos nos respetamos un poco más en todos los sentidos, este mundo sería totalmente diferente”, dice Celso Aldán Domínguez, entrenador de Élite de TKD Marcial de México.

El profesor es Cinta Negra 6 Dan, además es entrenador de la selección del Estado de Veracruz, director técnico de taekwondo y se desempeña como vicepresidente técnico en La Unión de Clubes Competitivos del Estado de Veracruz, que se encarga del taekwondo a nivel estatal.

¿Cuándo comenzó a entrenar taekwondo?

La experiencia que tiene la adquirió desde los 8 años de edad, cuando por primera vez practicó la disciplina marcial, mientras que, a los 15 años, con el conocimiento necesario, comenzó a dar clases.

Actualmente tiene 27 años dentro del deporte, y en ese tiempo logró ser seleccionado estatal, además representó a México en un campeonato mundial, desarrollado en Brasil, en donde logró ser campeón mundial en la categoría dupla dos contra dos.

También fue seleccionado universitario en toda su etapa de estudiante; ahora como entrenador ha formado atletas de talla nacional e internacional.

Por lo tanto, conoce a fondo lo que es la disciplina y sabe cuáles son los beneficios que obtienen los que entrenan bajo su conocimiento.

“Lo positivo que hemos encontrado en el taekwondo, es que es un deporte de formación integral. Es un arte marcial, un deporte y defensa personal, y en Élite de TKD, hacemos que sea formativo, por ejemplo: hay escuelas que se dedican a competir y todo es competencia, nosotros mostramos el formativo y hacemos el TKD para todos”, explicó.

Destacó, que inculca a sus alumnos un TKD, “para toda la vida”, que, de estabilidad emocional, acondicionamiento físico, y seguridad en su día a día, pues dice, todos pueden practicar TKD, desde una persona que tiene capacidad diferente o un niño con más peso, pues lo que hacen, es adaptarse para que todos aprendan igual.

Un niño que practica el TKD en Élite, a los dos meses aumenta su confianza y aquel que, “es demasiado inquieto, logra controlar su carácter. Tenemos muchos alumnos con alguna característica como de TDH, algunos con cierto nivel de autismo, sin embargo, los vamos adaptando hasta que logran ser niños normales dentro de la práctica del taekwondo”.

Y remarcó que, lo principal que les enseñan es el respeto, pues dice que es la base de todos los valores: “Si hay respeto puede haber disciplina, si hay respeto, habrá tolerancia, que en este momento es fundamental en la vida, que los tiempos son más difíciles y el respeto es la base, y si todos respetamos un poco más en todos los sentidos este mundo sería totalmente diferente”.

Recomienda ampliamente el TKD

Recomendó ampliamente a los padres de familia inscribir a sus hijos en la disciplina, pues dice que es muy completa al ser un arte marcial de defensa personal. Además, dijo que está el plus de ser un deporte donde el que lo practica puede destacar y lograr participar en una olimpiada si lo desea.

También, que este deporte puede abrir puertas a una beca, o una buena universidad, pues dice ya lo han logrado con alumnos de la Universidad Veracruzana y la Anáhuac.

“Tenemos alumnos compitiendo por la Universidad Veracruzana y Anáhuac y han tenido muy buenos resultados. Hemos sido campeones de Conadeip y bronce de Conade”.

Larissa Santiago López, medallista de plata

Su alumna, Larissa Santiago es una de sus alumnas más destacadas; ella logró la medalla de plata en G5, categoría -50 kg en el pasado campeonato nacional de Aguascalientes.

“La verdad me siento contenta, porque me gusta alcanzar mis metas y estar en ese lugar; ahora quiero alcanzar el oro, pues he entrenado mucho y creo que sí puedo lograrlo”, comentó.

Antes de iniciar su entrenamiento con Celso Aldán, la medallista de plata dijo que tiene cuatro años practicando la disciplina y que luego de ganar la presea, ahora se mentaliza en la de oro, pues quiere también presentarse en los nacionales.

“Mi mamá está muy feliz por este logro, por eso invito a más niñas a que practiquen este deporte, porque es un arte marcial muy bonito, te enseña a defenderse, y a respetar a las demás; también me enseñó que si quiero lograr algo debo trabajar fuerte para lograr el objetivo que deseo”.

Élite de TKD Marcial de México está ubicado en la avenida Orizaba, frente al Salón Bazar y en Plaza Europa en la colonia Fuentes de Las Ánimas, local 12.