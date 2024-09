Siguen las emociones en el Torneo Metropolitano de Beisbol de Xalapa; lista de partidos

El 3er. Torneo Metropolitano de Beisbol Xalapa 2024 continúa candente, pues las novenas que toman parte han brindado duelos emocionantes desarrollados en el Parque Deportivo Colón.

¿Cuáles son los próximos partidos en el Torneo Metropolitano de Beisbol Xalapa 2024?

Será este viernes cuando se inicie la segunda jornada con el duelo Academia “Daniel Fernández” vs Tejones de Xalapa, duelo pactado a las 17 horas, en el Parque Deportivo Colón.

Para el sábado 20, las acciones continuarán, pero ahora en El Chico a las 13 horas con el juego entre Mapaches de Teocelo vs Limoneros del Chico; con horario de las 13 horas, en el Parque Deportivo de Totutla, medirán fuerza Deportivo Caroco vs Tucanes de Totutla y a las 14 horas en el Colón jugarán Chileros de Xalapa vs Tomateros de Xalapa, en duelo de pronóstico reservado.

¿Cómo fue la primer jornada del 3er. Torneo Metropolitano de Beisbol Xalapa 2024?

En la primera jornada, Chileros de Xalapa tuvo una dolorosa derrota frente a Tucanes de Totutla con pizarra de 10-8; en el segundo encuentro, Deportivo Caroco ganó 5-1 a Tomateros de Xalapa; en este duelo apareció la lluvia y se suspendió el duelo, sin embargo, ya era juego legal.

Mientras que Limoneros del Chico logró una apretada victoria de 11-10 sobre Tejones de Xalapa.

Este campeonato Metropolitano cuenta con el respaldo de la Asociación Estatal de Beisbol de Veracruz que dirige atinadamente el profesor Emilio Morales, además del director de Cultura Física y Deportes del Ayuntamiento de Xalapa, Bertoldo Reyes Campuzano, quien se mantiene al tanto de que todo se lleven en tiempo y forma, por lo que ha complido con el objetivo que es la realización de este evento le lleve sin problema alguno en Xalapa.

En el inicio del campeonato asistieron Edgar Eduardo Ruíz Cervantes, director de educación del municipio de Xalapa; Jesús Monter Rodríguez, director de deportes del municipio de Poza Rica; Rigoberto Roa Romero, Secretario de la Asociación Estatal de Beisbol de Veracruz AC; y Vicente Juárez Delgado, Presidente de la Liga de Béisbol Xalapeña y Regional Conurbada.

Invitan a los aficionados al beisbol a presenciar los encuentros que se desarrollarán a partir del viernes a las 17 horas en el Parque Deportivo Colón con el juego, Academia Daniel Fernández vs Tejones de Xalapa.

