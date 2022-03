60 artemarcialistas reciben una clínica en Xalapa

Éxito en la clínica práctica de TKD, organizada por la Liga Xalapeña de Deporte Escolar que tuvo participación de 60 artemarcialistas de diferentes planteles educativos de la Atenas Veracruzana.

Los trabajos que realizaron fueron convocados por los profesores, Rafael Antonio Rodríguez Pereyra y Alberto Hernández Cortés e impartida por el entrenador veracruzano, Jorge Lestrade Sandeman, quien se mostró sorprendido por el numeroso grupo de participantes.

"Me dijeron que era un grupo de muchachos, pero me llevo la sorpresa que es un grupo muy numeroso, sabemos el nivel de Xalapa y eso es para nosotros muy importante, que Xalapa resurja y tenga esa unión de trabajo porque ante la pandemia se dispersaron", indica. Y agrega: "Ahorita hicieron una unión de trabajo, a la cual me hicieron la invitación y veo mucho nivel, yo creo que este trabajo, para próximos eventos de este 2022, va a ser fundamental", expresa. Destaca que lo importante que "se va a dar aquí es que no vamos a ver escudos, sino veremos atletas, y ellos en las etapas escolares son de suma importancia, porque se le dará ese peso y reconocimiento al muchacho que hasta el momento no se le ha dado, y ahora es el momento", dice.

"Y creo que, con la unión de cada uno de los entrenadores y la forma de trabajar sin ver clubes o escuelas, sólo atletas exclusivamente, hacer un trabajo en conjunto y con fuerza para llegar a resultados positivos", dice Lestrade. Sin duda este tipo de trabajo que ahora se realizan será benéfico para todo el deporte de Xalapa y seguramente se verá reflejado en competencias en los distintos deportes que abarca.

La clínica que recibieron 60 artemarcialistas resultó un éxito por la numerosa presencia de alumnos que ahora ya cuentan con nuevos tips que pondrán en marcha con sus equipos de entrenamiento.