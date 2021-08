A sus 17 años esta vecina de San Bruno es campeona

Yaretzi Parra Salazar, campeona y triple medallista en levantamiento de pesas en Juegos Nacionales de Conade 2021 nació hace 17 años, por los rumbos de San Bruno. Ella previene de una familia que siempre ha tenido el gusto por el deporte, en específico por la lucha libre, por lo que desde pequeña le tomó un gran cariño a ese deporte, porque sus abuelos Marco García y Rosa María la llevaban a la Arena Xalapa a ver grandes carteles.

“A mis abuelos les encanta la luche libre, entonces era de cada domingo ir a verlas. Incluso íbamos a las de Triple AAA y desde ahí tuve el deseo de ser luchadora”, contó Yaretzi.

Leer más: Xalapeña, entre las 10 mejores pesistas de JO; "es guerrera"

Recordó que al llamarle la atención el deporte de los encordados, comenzó a practicarlo a los 9 años de edad, en la exfábrica de San Bruno con un profesor, que recuerda, lo nombraban en “Loco”.

Deportes Conoce a la xalapeña que va por campeonato de beisbol

“Cuando estudiaba la primera José Azueta me decidí por la lucha libre y me puse a entrenar en la exfábrica de San Bruno. En ese entonces tenía 9 años y lo practicaba con un entrenador que le decían el Loco. La verdad me la pasaba muy bien”, recordó.

Tiempo después, ya con experiencia en gimnasio y con algunos dotes de gladiadora, un día acompañó a su abuelo a realizar votación electoral en el Gimnasio Municipal Fouad Hakim Santiesteban.

“Cuando tenía 12 años, recuerdo que fui a una votación con mi abuelo. Fue en el gimnasio donde actualmente entreno. Casualmente me encontré con entrenadores y me invitaron a conocer el deporte. Honestamente no quería ir, pero mi abuelo insistió. Fui unos días de prueba, pero sin intensión de quedarme y mira ahora”, expresó.

La deportista una vez que probó la halterofilia, ya no lo dejó y durante las pruebas que realizó, más creció el gusto por las pesas.

“A los tres meses de practicar ese deporte, tuve mi primera participación en Ciudad Victoria. En ese momento estudiaba la primaria en la José Azueta. El torneo fue un nacional infantil, recuerdo que me encontraba muy nerviosa por ser mi primera competencia y afortunadamente me fue bien. Fui la segunda mejor”.

Después de eso, me mentalicé en entrenar mejor, aunque seguía teniendo nervios, siempre he puesto todo mi esfuerzo”.

Luego de esa competencia comenzó a participar en regionales, estatales y nacionales, donde logró medallas que le permitieron presentarse en un panamericano y un mundial realizado en Colombia.

“En el panamericano quedé en primer lugar en arranque, en envión y total. En Colombia quedé en segundo, también en arranque, envión y total”, señaló.

Leer más: Las grandes ausencias mexicanas en Tokio 2020

El trabajo desempeñado durante cinco años con su entrenadora Ana Cristina Huesca Pérez, ha sido destacado y lo deja de manifiesto en los tres Juegos Nacionales de Conade, donde ha ganado medallas de oro, plata y bronce.

Reconoce la deportista que los nervios siguen estando presente, pero no son por sus rivales: “En mis competencias me pongo nerviosa, pero no por los rivales, sino por mi misma, porque a la que tengo que derrotar es a mi. Yo soy mi propia competencia. En el último nacional me mentalicé en eso, en que iba por mejorar marcas y competir contra mí misma. Toda esta mentalización me funcionó”.

La xalapeña dijo, que para ir al nacional de Nuevo León, en donde ganó dos oros y una plata en 64 kilos, Sub 17, tuvo fuerte entrenamiento para ganar masa muscular, que incluyó una dieta especial, con varias horas de preparación.

“Mis entrenamiento eran de cuatro horas, dos en la mañana y dos en la tarde. Este trabajo fue durante un mes, pero anteriormente ya venía trabajando muy fuerte desde los estatales”.

Yaretzi Parra Salazar, campeona y triple medallista en levantamiento de pesas en Juegos Nacionales de Conade 2021/Foto: Cortesía | Entrevistada

Platicó que el apoyo de su familia es fundamental, también el de sus entrenadores y autoridades que pagan gastos, ya que se encuentra becada, sin embargo le gustaría que le reconocieran más el esfuerzo que ha realizado por varios años.

“El apoyo principal que tengo, es a mi familia y entrenadores. Actualmente estoy becada y este es el tercer año que tomo parte de un nacional. En el primero logré bronce, en el segundo plata y ahora gané dos oro y una plata, pero me siguen pagando mis medallas como de tercer lugar. No me han aumentado mi pago de beca por los logros que he conseguido”.

Y agregó: “Ojalá reconocieran el esfuerzo que he hecho para representar dignamente a Veracruz. Necesito que me apoyen para continuar motivándome y lograr más para mi estado”, indicó.

Ahora lo que sigue para Yaretzi Parra Salazar, es continuar trabajando, porque el 16 de agosto viajará a Monterrey para tomar parte de un panamericano. Posteriormente del 3 al 12 de octubre competirá en Arabia Saudita a un mundial.

Para ella el dejar de salir con amigos a divertirse por entrenar, no es sacrificio, porque afirma que por ahora para ella lo principal es el deporte que practica.

Te recomendamos: ↓

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario de Xalapa (@diariodexalapa)

“En realidad nos salgo de casa y si llegara hacerlo es con mi familia. Tengo amigos, pero no salgo a fiestas. No estoy para eso aún, porque ahora está mi entrenamiento. Estoy muy concentrada y no deseo dejar de estarlo”.

La rutina de la campeona inicia a las 9 de la mañana desayunando balanceadamente. A las 10 horas comienza a entrenar. Al finalizar regresa a casa a realizar su tarea, ya que estudia quinto semestre de preparatoria en el Artículo Tercero. Posteriormente descansa y nuevamente sale de casa para continuar con su programa. Luego de concluir, estira el cuerpo y realiza meditaciones, cena y finalmente duerme.