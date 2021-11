Abel Oliva logra cuarto lugar en Torreón, Coahuila en carrera de 5k

Xalapa, Ver.-Destacado cuarto lugar logró el veracruzano, Abel Oliva Rendón en competencia de 5 kilómetros que se realizó en Torreón, Coahuila dentro del evento llamado Maratón TV que reunió a competidores élites de la república mexicana.

Con tiempo personal de 14.02, el oriundo de Naolinco consiguió colocarte entre los mejores cinco del certamen, logrando de esta manera bajar sus tiempos, por lo que cumple con el objetivo planteado.

Deportes Abel Oliva Rendón, fondista de Naolinco, competirá en Torreón

“Gracias, ahí está el trabajo. Los que me conocen se los he dicho, se las debo a todos lo que confiaron en mi hace un año y los defraudé de alguna u otra manera, aquí estoy dando la casta, se hizo un buen trabajo y me voy muy contento con una buena marca de 14.2, me faltó el cierre, trabajé muy bien, pues ni modo, todos queríamos ganarla y bueno di lo que tenía que dar”, expresó Abel al finalizar la competencia en Torreón, Coahuila.

A través de la redes sociales, su equipo de entrenamiento, Guerreros Runners felicitó al deportista por su gran desempeño realizado frente a competidores con alto nivel.

Igualmente le reconocen la dedicación al atletismo y agradecen el apoyo que le brindaron al deportista para pudiera presentarse al evento nacional.

Te puede interesar: Artemarcialistas xalapeños en preparación para eventos nacionales e internacionales

En ese certamen participó en distancia de 10 kilómetros, el representante de México en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, José Luis Santana, quien logró la primera posición. El segundo lugar fue para el keniano, Robert Gaitho Gitut y tercer lugar fue el guatemalteco, Alberto González.