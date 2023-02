¡Deportista élite! Abel Oliva busca un año lleno de victorias

El atleta naolinqueño, Abel Oliva Rendón se encuentra concentrado trabajando con su entrenador, Horacio Córdoba Chímal, porque en su programa de competencias está la Internacional Carrera del Golfo que se realizará el próximo 25 de marzo del presente año en el puerto de Veracruz.

Por esto, el joven corredor se enfoca al máximo en cada entrenamiento, pues desea mejorar su tiempo y colocarse entre los mejores a nivel nacional e internacional.

“El entrenamiento con el que estamos trabajando va enfocado a la Carrera del Golfo que será en Veracruz. Ésta es por ahora la más próxima e importante que se realizará el 25 de marzo. Estoy enfocado con todo el equipo que está detrás de mí”, expresó en entrevista para Diario de Xalapa.

Para el deportista sería la segunda competencia importante del año pues semanas atrás participó en el Medio Maratón de Veracruz, en donde se posicionó como el mejor veracruzano, además de ser séptimo lugar general y colocarse como el cuarto mejor mexicano.

Ahora desea continuar con su buen paso, luego de superar una grave lesión que lo mantuvo fuera de actividad el pasado año.

El deportista reconoce la gran labor que se encuentra haciendo su actual entrenador, Horacio Córdoba Chímal, quien es coach del equipo Trizone Team.

“Afortunadamente estoy en buenas manos con mi entrenador y con mi fisioterapeuta, Jorge Dorantes. Ellos son parte de mi equipo. Sinceramente gracias a ellos he mejorado mucho. Con Horacio mejoré la marca del Medio Maratón, entonces creo estamos trabajando muy bien, y ahora lo hacemos para la carrera del Golfo, que es el objetivo primordial”, indicó.

¿En qué otras competencias participará Abel Oliva Rendón?

Remarca que previamente a la del Golfo, participará en dos carreras. Una de ellas será en Mérida que sería de 5k, en donde buscará romper la marca de 14.49 que dejó Saby Luna el año pasado; la carrera se denominará “El 5 mil más rápido del Sureste”. Además contempla una de 10k que se realizará en Hidalgo; esta sería 15 días antes a la del Golfo. La de 5k será a nivel del mar, mientras que la de 10k, de montaña.

Abel Oliva se encuentra concentrado, porque en su programa de competencias está la Internacional Carrera del Golfo | Foto: Pixabay

“La idea es romper la marca que impuso Saby Luna el año pasado. Esa marca es la que voy buscando, aunque aún no dan la fecha de realización de la carrera es casi un hecho que se haga, pues ya salió información. También estamos buscando un 10k en Hidalgo, 15 días antes de la carrera del Golfo, igual para buscar montaña”, remarcó.

Feliz con su equipo

Abel Oliva dice estar contento y satisfecho con su equipo Trizone Team, pues su entrenador, Horacio Córdoba, quien es especialista en Triatlón no solo le ha dado fuerza física, sino también mental, algo fundamental.

“He estado con varios entrenadores, en donde algo que me gusta de ellos, es su mentalidad. Me han invitado tres equipos para formar parte de ellos; Team Santana, un equipo de Zacatecas y el entrenador que era de Saby Luna me han llamado, pero aquí estoy feliz”, indicó.

Y agregó: “Me han invitado, pero yo me quedo con Horacio, en lo personal me siento muy muy bien, porque aparte de trabajar físicamente, con él se trabaja mucho lo mental. Es de los que siempre te impulsa mentalmente”, puntualizó.

Abel Oliva dice estar contento y satisfecho con su equipo Trizone Team | Foto Ilustrativa: Pixabay

Reconoce que al inicio de su carrera como atleta le faltaba técnica, sin embargo, ahora es diferente, porque parte del entrenamiento al que es sometido, gran parte aprende técnica.

“Cambié técnica de carrera y ahora trabajo estética de carrera, combinado con mucha fuerza. Antes no tenía técnica y ahora que ya la tengo me ha ayudado a desgastar menos el cuerpo. Soy muy propenso a lesionarse, pero la técnica ahora me ayuda mucho”.

Además dice que aprendió a correr controlado, en mis carreras suelo ser muy frontal, me gusta ir al frente y dar jalones, pero ahora me controlo más y corro mucho controlado para tener mejores cierres y nos ha funcionado, concluyó.

El atleta nacido en Naolinco ha participado en competencias importantes a nivel nacional, además de ser uno de los máximos ganadores en carreras de Veracruz en los últimos años con destacados tiempos.

Aunque es considerado un deportista élite de la nación su humildad es más grande y se ve reflejada en las enseñanzas que él brinda a niñas, niños y jóvenes en su Club Guerreros Runners de Pacho Viejo.